The Breeders celebram 30 anos do seu álbum de maior sucesso no Nos Alive

É inconfundível: aquele clique metálico obtido ao tocar no aro de metal da tarola e no suporte de prato. E depois Kim Deal uiva docemente para dar início ao maior êxito comercial das The Breeders — uma banda feita por três mulheres e um homem, aquele que está na bateria, mas que na gíria é conhecida no feminino. No Palco Nos, dia 13 de Julho, Cannonball será parte da festa de 30 anos do álbum Last Splash, anunciou a organização do Nos Alive esta segunda-feira.

Gotejam a um ritmo quase diário as novidades do cartaz do festival sito no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, numa altura em que também a concorrência já começou a exibir a sua montra para a grande avenida dos festivais de Verão de 2024 — o Meo Kalorama, por exemplo, ou o Primavera Sound. O Nos Alive revela esta segunda-feira uma espécie de sequela do que a banda das gémeas Kim e Kelley Deal, Jim McPherson e Josephine Wiggs fizeram no festival portuense em 2018, quando vieram mostrar All Nerve, o seu então novo álbum, mas também tocar êxitos e B-sides de Last Splash. Um álbum tão importante para a banda quanto o debute em Pod (1990) e que foi editado pela 4AD Records em 1993.

O grupo, indissociável da presença insubstituível de Kim Deal nos Pixies — que continuam no activo, mas sem a voz de In Heaven e o seu baixo no alinhamento —, marcou a cena indie alternativa dos anos 1990. Last Splash foi o primeiro álbum ao qual Deal pôde dedicar toda a sua atenção, já que os Pixies se tinham separado em 1993 (reuniram-se, ainda com Deal, em 2004, mas a baixista abandonou definitivamente a banda em 2013), e em que Wiggs tomaria mais protagonismo após a saída de Tanya Donelly, membro fundador das Breeders, rumo ao seu novo projecto, as melancólicas Belly.

A digressão serve para promover a reedição de Last Splash, que tem direito a remasterização e re-imaginação do design de Vaughan Oliver, um vinil com duas faixas inéditas (uma delas em colaboração com Black Francis) e uma versão alternativa de Divine Hammer com a voz de J Mascis, vocalista dos Dinosaur Jr., intitulada Divine Mascis.

As Breeders já passaram várias vezes por Portugal, actuando em salas intimistas como o então Paradise Garage, em Lisboa, ou nos grandes festivais.