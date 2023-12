Mulheres assinam maioria dos artigos científicos como primeiro autor em Portugal

As mulheres que fazem investigação em Portugal assinam artigos científicos como primeiro autor mais do que os homens, revelam estatísticas oficiais referentes ao período 2018-2022.

Segundo os dados da Direcção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (DGEEC), que publicou recentemente o relatório Produção Científica Portuguesa, 2018-2022: Indicadores de Género, 53% dos primeiros autores de artigos científicos são mulheres.

A DGEEC cinge-se a estatísticas sobre os investigadores com filiação numa instituição científica portuguesa e que têm publicações (como artigos científicos, sobretudo) indexadas na base de dados Web of Science, que agrega os trabalhos publicados em milhares de revistas científicas em todo o mundo.

Ao contrário das mulheres, os homens estão em maioria como último autor (55%), autor de correspondência (51%) e autor único (58%) de publicações científicas.

São também os homens que assinam, mas no período 2018-2021, mais artigos científicos nas áreas das ciências da engenharia e tecnologia (55%) e humanidades e artes (51%), ao passo que as mulheres lideram enquanto autoras de publicações nos domínios das ciências médicas e da saúde (61%), ciências agrárias e veterinárias (59%) e ciências sociais (52%).

De acordo com a DGEEC, o número de publicações científicas com autores com filiação portuguesa ascendia a 26.129 em 2018 e a 29.639 em 2022. Em 2021, fruto da pandemia da covid-19, que acelerou a partilha de conhecimento científico para responder a uma crise sanitária global, o número destas publicações disparou para 31.722.