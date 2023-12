Aliados de Orbán nos EUA para convencer republicanos a travar ajuda militar à Ucrânia

Membro do departamento político do primeiro-ministro húngaro e um académico pró-Orbán vão reunir-se a sós com congressistas dos EUA à margem de uma conferência em Washington.

Dois aliados do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, vão manter reuniões à porta fechada com representantes do Partido Republicano norte-americano em Washington esta segunda e terça-feira em Washington. O objectivo: convencer os conservadores dos Estados Unidos a acabar com a ajuda militar à Ucrânia.

Segundo a notícia avançada pelo diário britânico The Guardian, Márton Ugrósdy, vice-secretário de Estado do gabinete do primeiro-ministro, e Attila Demkó, um dos principais académicos pró-Orbán, participam numa conferência organizada pelo think tank da Heritage Foundation, o Centre for Fundamental Rights, o mesmo instituto que organizou a Conferência de Acção Política Conservadora na Hungria.

O Guardian, citando uma fonte do Partido Republicano, refere que vários congressistas republicanos foram convidados para reuniões à porta fechada.

Esta acção surge numa altura em que no Congresso dos EUA, sobretudo entre os republicanos, são cada vez mais vozes a advogar o fim da ajuda militar à Ucrânia. Na quarta-feira, senadores republicanos bloquearam uma proposta de lei para financiar a guerra na Ucrânia. A Casa Branca avisou na semana passada que se o Congresso não agir, o dinheiro para adquirir mais armas e equipamento para entregar a Kiev esgota-se no final do ano.

“Orbán está confiante que a ajuda à Ucrânia não passará no Congresso”, disse ao jornal britânico uma fonte diplomática próxima da embaixada húngara em Washington. “É por isso que ele está a tentar bloquear também a assistência da União Europeia.”

Considerado um dos líderes europeus mais próximos de Vladimir Putin, com quem se encontrou há dois meses em Pequim, Orbán pediu recentemente que a discussão sobre a adesão da Ucrânia à UE seja retirada da agenda do Conselho Europeu de quinta e sexta-feira.

“É evidente que a proposta da Comissão Europeia para a adesão da Ucrânia à UE não tem fundamento e está mal preparada”, escreveu o primeiro-ministro húngaro no X (antigo Twitter).

A Heritage Foundation lidera a coligação que está a preparar o Projecto 2025, um documento para a próxima Administração conservadora, e recentemente promoveu iniciativas que contaram com discursos da ex-primeira-ministra britânica Liz Truss e do antigo líder do Partido Conservador britânico Ian Duncan Smith.

Em Agosto, a vice-presidente da fundação conservadora escreveu nas redes sociais “que já é tempo de acabar com os cheques em branco e sem data para a Ucrânia”.