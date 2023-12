Cavaco apoiou Pedro Nuno. Costa imolou Carneiro

Quando todo o país apostava que Costa apoiava (de forma encapotada, claro) Carneiro, eis que o primeiro-ministro enfia uma monumental machadada no pilar político da candidatura do seu actual ministro.

Foi uma semana de sonho para Pedro Nuno Santos, com tantos e tão inesperados apoios. Eu estava convencido de que Cavaco Silva apoiava Luís Montenegro, mas afinal parece que ele partilha as ideias económicas de Pedro Nuno Santos. E estava convencido de que António Costa estava mais próximo de José Luís Carneiro, mas afinal parece que é com Pedro Nuno que partilha as suas ideias políticas. Só não estou inteiramente certo se o mérito é de Pedro Nuno Santos ou se a razão é outra, um pouco mais trágica: em Portugal todos os afluentes do pensamento político parecem condenados a desaguar no largo e mui vasto rio do socialismo, entrando uns pela margem esquerda, outros pela margem direita.