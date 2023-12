Atirador morto e várias vítimas em universidade em Las Vegas

Pelo menos uma pessoa morreu em mais um episódio de violência armada nos Estados Unidos. A polícia de Las Vegas diz que o presumível autor de um ataque ao campus da Universidade do Nevada foi encontrado morto após uma troca de tiros com as forças da autoridade. A mesma força policial indica que pelo menos três pessoas foram alvejadas no ataque, não revelando para já mais detalhes sobre o seu estado.

Vicent Perez, um professor da universidade, disse ao canal televisivo MSNBC que ouviu "seis, sete disparos" que provocaram a fuga de estudantes e decentes.

O ataque, registado cerca das 12h locais (20h em Portugal continental), ocorreu junto à associação de estudantes e ao edifício da escola de negócios da universidade. Duas horas depois, e apesar de as autoridades afirmarem que o ataque terá sido perpetrado apenas por um indivíduo, agora morto, a polícia continuava a apelar a estudantes e docentes para se manterem abrigados enquanto procedia a buscas nos edifícios do campus.

A Universidade do Nevada em Las Vegas (UNLV) situa-se a cerca de três quilómetros da Strip, a famosa avenida onde se localizam os maiores casinos e hotéis daquela cidade turística. Conta com cerca de 33 mil estudantes.