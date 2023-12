Fargo: mais uma história falsamente verídica para os serões de quarta-feira

Murder in Boston: Roots, Rampage & Reckoning

HBO Max, terça-feira

Em 1989, um homem, Charles Stuart, matou a sua esposa, Carol, em Boston, no Massachusetts. Ela estava grávida e ele alegou que o autor do crime era um homem negro. Viria a ser o seu irmão a denunciá-lo, revelando que Charles matara a esposa para ficar com o dinheiro do seguro, e tudo terminaria com o suicídio do homicida. Esta série de três episódios que agora se estreia – os dois seguintes passarão nas próximas semanas – foi realizada por Jason Hehir e explora os contornos do crime e as suas consequências.

Boom Boom Bruno

HBO Max, quinta-feira

Nesta série original alemã, Ben Becker é um polícia à antiga, que se vê a si próprio – com roupa e chapéu a condizer – como um cowboy. É emparelhado com um agente novato a quem vai ensinar tudo sobre a vida e o trabalho. Mas ambos terão de pôr de parte as ideias rígidas e antiquadas de masculinidade para investigar o homicídio de uma drag queen, recebendo desconfiança e pouca colaboração de todos os lados.

Leave the World Behind

Netflix, sexta-feira

Ainda antes de criar Mr. Robot, a série que durou de 2015 a 2019 e o pôs no mapa, Sam Esmail tinha escrito e realizado um filme, Comet (2014). Agora, volta à realização de cinema neste filme, um thriller psicológico baseado no livro homónimo de Rumaan Alam, de 2020. É encabeçado por Julia Roberts (que trabalhou com Esmail na série Homecoming), Mahershala Ali, Ethan Hawke e Kevin Bacon, e foca-se em duas famílias em férias que vêem o mundo a entrar em colapso.

Barbie Dreamhouse Challenge

HBO Max, sexta-feira

A modelo e apresentadora Ashley Graham é a cara desta competição/reality show californiana em que oito equipas tentam transformar casas da vida real em casas da Barbie, as chamadas "dreamhouse". É claro que, estreando-se num ano em que a famosa boneca foi alvo de um ultra-bem sucedido filme de Greta Gerwig, é bem possível que os universos cinematográfico e televisivo da Barbie se cruzem de alguma maneira.