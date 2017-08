O esqueleto à procura do cão. O Estranho Mundo de Jack terá sequela em BD

O filme produzido e baseado em personagens criadas por Tim Burton, Estranho Mundo de Jack (título original The Nightmare Before Christmas), terá uma sequela em banda desenhada, 25 anos após o seu lançamento. Os fãs do esqueleto Jack terão que aguardar até à Primavera de 2018 para o lançamento em quadradinhos, avança o The Hollywood Reporter.

Um esqueleto que vive entre morcegos e portões pontiagudos e que passa todo o ano a organizar a "Noite das Bruxas" é a personagem principal do filme. A figura esguia e que veste um fato às riscas pretas e brancas é o “mestre do susto” e o “rei das abóboras” numa cidade sombria. Mas a "Cidade do Halloween", com cemitérios e criaturas estranhas, é acidentalmente trocada por Jack pela "Cidade do Natal".

O cão de Jack é um fantasma, chama-se Zero e é a personagem principal da sequela que se intitulará Nightmare Before Christmas: Zero's Journey (O Estranho Mundo de Jack: A Viagem de Zero) e será publicada pela editora de banda desenhada Tokyopop.

O projecto da editora divide-se em duas fases. A primeira será o lançamento de edições coloridas, que estarão à venda nas lojas de banda desenhada. Depois as mesmas histórias vão transitar para livros de bolso manga, a preto e branco. A sequela é escrita por DJ Milky e os desenhos são do estúdio DICE (que também produziu a sequela de A Bela e o Monstro em banda desenhada).

O Estranho Mundo de Jack foi nomeado para o Óscar de melhores efeitos especiais de 1994 e ganhou o prémio Saturno de melhor filme de fantasia e de melhor música. A longa-metragem arrecadou 75 milhões de euros em receitas.

