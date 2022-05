The Kids in the Hall: as lendas da comédia canadiana voltaram

Um DJ de rádio está numa cave. Tem consigo um microfone, uma mesa de mistura e um gira-discos com apenas um single, ainda para mais riscado: Brand new key, de Melanie. Quando não está a falar, tem um ar de terror inexpressivo na cara. A boca abre e traz com ela o entusiasmo e os lugares-comuns bombásticos da rádio, mesmo que aquilo que esteja a dizer seja intercalado com informações deprimentes: o ambiente lá fora é mortal, há cinco anos houve uma bomba de ADN que matou quase toda a vida na Terra, os mutantes andam aí, etc. Cala-se e o desespero volta à sua cara.