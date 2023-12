Apresentação de pedidos de nacionalidade por mandatários passa a ser apenas online

A submissão de pedidos de nacionalidade por advogados e solicitadores passa a ser feita exclusivamente através de uma plataforma na Internet, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Justiça, que realçou os ganhos de eficiência, de tempo e ambientais.

De acordo com o comunicado do Governo, a entrega online dos pedidos pelos mandatários constitui “a primeira fase da nova plataforma que será integralmente lançada ainda este mês” e que vai eliminar as etapas de digitalização e classificação de processos, poupando tempo nos serviços.

Em termos ambientais, a medida representa ainda uma redução das emissões de dióxido de carbono (CO2) e do uso de aproximadamente 240 mil cópias em papel, graças à desmaterialização dos processos.

A plataforma permite também uma interacção mais rápida com as diversas entidades consultadas para a concessão da nacionalidade, como a Polícia Judiciária ou a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

Desde que foi lançada em 17 de Fevereiro, já foram recebidos perto de 14.700 pedidos online de nacionalidade, retirando cerca de dez mil atendimentos por mês nas conservatórias.