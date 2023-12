Safina, de 70 anos, é a mulher mais velha de África a dar à luz — e teve gémeos

Safina Namukwaya, uma mulher de 70 anos que vive no Uganda, acaba de se tornar na mulher mais velha de África a dar à luz. A mulher teve dois gémeos, um menino e uma menina, na passada quarta-feira.

Segundo o Hospital Internacional da Mulher e Centro de Fertilidade do Uganda, que relata o caso nas redes sociais, Safina deu à luz após passar por uma fertilização in vitro. Este centro de fertilidade, que já conta com mais de 20 anos de trabalho, apelida o nascimento de "evento histórico".

Os gémeos nasceram por cesariana no hospital da capital Kampala e os médicos dizem que tanto os bebés como a mãe estão bem. Depois de ter vários abortos, perder o marido e ser criticada dentro da sua comunidade por não ter filhos, Safina decidiu tentar a sua sorte através da fertilização.

"Não tenho palavras para a gentileza dos médicos. Foi uma amiga que teve um bebé através do mesmo procedimento que me trouxe cá e que me assegurou que conseguiria ter filhos depois de tentar durante muito tempo", refere a mulher no vídeo que acompanha a publicação do hospital.

Apesar de o caso ser raro, não é o único. Em 2019, uma mulher indiana com 74 anos deu à luz gémeas, no estado de Andhra Pradesh​, no sul do país. Tudo indica que Erramatti ​Manngayamma será a mulher mais velha do mundo a alguma vez ter dado à luz, superando o caso de Daljinder Kaur que, em 2016, foi mãe de um rapaz aos 72 anos.