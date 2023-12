Fim-de-semana na TV: Thriller, Coppola e a Fonte da Raiva

CINEMA

Charlie e a Fábrica de Chocolate

AXN Movies, sábado, 21h10

A dias da chegada aos cinemas de Wonka, de Paul King, o AXN Movies emite o filme que Tim Burton realizou em 2005, inspirado pelo clássico de Roald Dahl. Freddie Highmore e Johnny Depp protagonizam esta fantasia em que Charlie, um rapaz muito pobre, é uma das crianças premiadas com uma visita à fábrica de chocolate do excêntrico Willy Wonka, que procura um herdeiro para o seu império.

Anjos Caídos

TVCine Edition, sábado, 22h

Depois de ter obtido a notoriedade internacional com Chungking Express, Wong Kar-Wai apresentou Anjos Caídos como uma espécie de continuação desse filme. Leon Lai interpreta um assassino profissional desiludido com a vida, com a ideia fixa de superar os sentimentos que nutre pela sua colega (Michelle Reis). No cenário sórdido e surreal da vida nocturna de Hong Kong, cruza-se com um mudo que tenta chamar a atenção de forma pouco convencional.

O filme ganhou três prémios em Hong Kong: melhor fotografia (Christopher Doyle), banda sonora (Frankie Chan e Roel A. García) e actriz secundária (Karen Mok).

Transe

RTP2, sábado, 23h54

Um filme sobre exploração e tráfico de mulheres, escrito e realizado por Teresa Villaverde. É a história de Sónia (Ana Moreira), uma rapariga de 20 e poucos anos que deixa o namorado e a família, em São Petersburgo, na Rússia, e decide partir, sem olhar para trás, em busca de uma vida melhor noutro país. Ao longo da sua “via sacra” Europa fora, que começa na Alemanha, passa por Itália e acaba em Portugal, vai conhecer a miséria e degradação.

Os Marginais

TVCine Edition, domingo, 13h43

Francis Ford Coppola realizou, em 1983, esta adaptação do romance The Outsiders, que S. E. Hinton escreveu quando ainda era adolescente, sobre a rivalidade entre grupos de jovens que vivem entregues a si próprios e sem grandes perspectivas de futuro. Apesar de não ser uma das melhores obras de Coppola (principalmente em comparação com Juventude Inquieta), teve a virtude de revelar uma nova geração de actores como Matt Dillon, Diane Lane, Tom Cruise ou Rob Lowe.

Os Marginais abre uma maratona dedicada ao cineasta norte-americano, com escolhas ilustrativas da sua amplitude criativa. Às 15h12, passa Do Fundo do Coração, uma fantasia romântica em tom de opereta, com música de Tom Waits. Às 16h53, chega O Poder da Justiça, drama legal baseado num best-seller de John Grisham. Às 19h04, é a vez da versão final cut de Apocalypse Now, obra-prima em forma de périplo de guerra monumental, com Marlon Brando à cabeça de um elenco de luxo. Por fim, às 22h, entra em cena Drácula de Bram Stoker, a história de amor gótica, grandiosa e sedutora em que Gary Oldman é um vampiro em estado de graça.

Gorilas na Bruma

AMC, domingo, 14h44

Nomeado para cinco Óscares, o filme de Michael Apted conta a história real de Dian Fossey (Sigourney Weaver num dos melhores papéis da sua carreira, pelo qual ganhou um Globo de Ouro). Durante 20 anos, a primatologista estudou os gorilas das montanhas da África Central, uma espécie ameaçada de extinção. Foi assassinada no Ruanda, em 1985, devido aos seus esforços para pôr um fim à mutilação e comercialização de partes destes animais.

Déjà Vu

Hollywood, domingo, 21h30

Thriller de Tony Scott, com Denzel Washington como protagonista e os paradoxos do espaço-tempo no centro da acção. Washington é um agente que investiga uma explosão, integrado num programa especial do FBI que usa tecnologias inovadoras para analisar o passado. Enquanto persegue o autor da bomba, interroga-se sobre os fins daquela tecnologia e deixa-se dominar por uma estranha sensação de déjà vu.

SÉRIE

O Fantasma de Canterville

RTP2, sábado, 20h37

Do conto de Oscar Wilde nasce esta série britânica, com o selo dos estúdios BBC, que transporta para os tempos modernos a história de um fantasma (interpretado por Anthony Head) que “vive” num castelo inglês e se orgulha de ser, há séculos, o mais assustador entre os seus pares – orgulho que fica ferido de morte quando se muda para lá uma família norte-americana que não tem medo de fantasmas. Os quatro episódios são debitados ao sábado e domingo.

Foto O Fantasma de Canterville

DOCUMENTÁRIOS

Thriller 40 - O Álbum Que Mudou Tudo

MTV, sábado, 22h

Lançado por Michael Jackson em 1982, Thriller bateu recordes de vendas e nunca mais perdeu o título de álbum mais vendido de todos os tempos. Conquistou oito Grammys, redefiniu a pop e pôs toda a gente a dançar com zombies ou Billie Jean, ao ritmo de Beat it e outros êxitos. Tornou-se um sucesso planetário, quando a internet nem uma miragem era.

Teve também o condão de remodelar o conceito de videoclipe, encarado como uma curta-metragem com uma narrativa própria e muitas coreografias de grupo. Foi assim com Thriller, o tema titular, cujo vídeo se estreou na MTV precisamente a 2 de Dezembro de 1983.

O canal assinala a data com a estreia deste documentário, dirigido por Nelson George, que olha ao retrovisor para o processo de gravação das canções (com Quincy Jones na produção) e de feitura dos vídeos. Além de imagens inéditas, promete depoimentos de Paul McCartney (que participou no álbum), Usher, Mary J. Blige, Will.I.Am, Mark Ronson, Misty Copeland, Maxwell, John Landis (o realizador de Thriller) e, claro, o próprio Michael Jackson em registos de arquivo.

Um Ano no Planeta Terra

Odisseia, domingo, 16h01

Estreia. Do gélido Árctico aos calores dos trópicos, passando por florestas, desertos e oceanos, foram mais de 60 os locais visitados para fazer esta série, ao longo de três anos de filmagens, com o objectivo de revelar “as extraordinárias adaptações e comportamentos dos mais espectaculares animais selvagens do mundo, que não só resistem como tiram partido do que as várias épocas do ano lhes proporcionam”.

Tudo encapsulado em seis episódios. Neste domingo, estão em foco o Inverno e a Primavera. Seguem-se o Verão (dia 10), o Outono (17), a Volta completa (24) e Assim se fez (31).

Foto Um Ano no Planeta Terra DR

TEATRO

Fonte da Raiva

RTP2, sábado, 22h04

Estreia televisiva da peça que Cucha Carvalheiro levou ao São Luiz (Lisboa), em Fevereiro deste ano. É uma reescrita das Danças a Um Deus Pagão de Brian Friel, feita de histórias de sobrevivência em tempos sombrios, mas aplicadas ao Portugal dos anos 1960.

Se na peça do dramaturgo irlandês a trama se centrava numa família dividida entre uma cultura celta e um cristianismo que lhes guiava as atitudes, aqui seguem-se os passos de Amélia, filha de mãe branca e pai negro, que regressa à aldeia de Fonte da Raiva, onde nasceu, para refazer as memórias felizes do Verão de 1962. Isto num país marcado pelo início da Guerra Colonial, a “sangria de homens em idade ‘casadoira’”, a emigração, o conservadorismo e o silenciamento.

Cucha acumula as funções de autora e encenadora com a de actriz, num elenco em que também entram Bruno Huca, Inês Rosado, Joana Campelo, Júlia Valente, Leonor Buescu, Luís Gaspar e Sandra Faleiro.

MÚSICA

Prémios Jovens Músicos - Duarte Ventura Quinteto e L.U.M.E.

RTP2, domingo, 23h07

Registo do concerto realizado a 29 de Setembro, no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), com o combo de jazz liderado pelo vibrafonista Duarte Ventura, laureado do Prémio Jovens Músicos 2023. A seguir, toca, como grupo convidado, o L.U.M.E. (Lisbon Underground Music Ensemble), que faz explorações jazz, rock, funk ou clássicas, num contexto que associa a composição à improvisação, com Mário Barroso aos comandos.

INFANTIL

Bluey

Disney Junior, domingo, 8h

A série animada australiana usa o humor (e o ocasional piscar de olho aos adultos) para retratar as dinâmicas familiares num lar de cães antropomórficos, habitado por Bluey, a irmã mais nova e os pais. Neste domingo, inaugura uma programação especial, destinada a assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.

O canal emite uma selecção de episódios cheios “de aprendizagens, desafios, soluções e muita, mas muita diversão”, que dão protagonismo a personagens com algum grau de incapacidade. Além de Bluey, juntam-se à causa as séries Unidade de Resgate, Bingo e Rolly, PJ Masks: Power Heroes, Mira Detective Real, Doutora Brinquedos, Princesa Sofia e Mickey Mouse Funhouse.