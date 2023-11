Onde Fica Esta Rua?, Consentimento e outros filmes para ver esta semana

Por baixo da casa onde João Rui Guerra da Mata e João Pedro Rodrigues vivem, Paulo Rocha rodou, em 1963, algumas cenas de Os Verdes Anos, um dos clássicos incontornáveis do cinema português.



Quase seis décadas depois e com esse ponto de partida, os dois realizadores pegam na sua câmara de filmar e seguem os mesmos percursos de Rocha no seu processo de filmagem, dando agora ênfase à cidade de Lisboa, hoje muito diferente de outrora.

A rodagem de Onde Fica Esta Rua? Ou Sem Antes Nem Depois iniciou-se em 2019 e atravessou a pandemia de covid-19, tendo a sua apresentação acontecido em Locarno (Suíça) – no mesmo festival onde, na edição de 1964, Os Verdes Anos teve a sua estreia internacional e foi premiado com a Vela de Ouro de melhor primeira obra. Foi também em Locarno que se estreou A Última Vez Que Vi Macau, a longa que ambos realizaram em 2012.

Em Janeiro de 2020, a francesa Vanessa Springora lançou a obra Consentimento, um livro de memórias onde relatava detalhes da sua relação com Gabriel Matzneff.



A obra teve sucesso imediato: venceu o Grande Prémio das Leitoras da revista Elle e o Prémio Jean-Jacques Rousseau de literatura autobiográfica, além de ter gerado polémica ao relançar o debate sobre a pedofilia e a questão do consentimento.

Nessas páginas, a autora revela que, em 1985, quando ambos se encontraram pela primeira vez, ela era uma criança de 13 anos e ele, 36 anos mais velho, era um conceituado escritor apologista da pedofilia, que assumia a sua preferência por jovens entre os 12 e os 15 anos de ambos os sexos e que reconhecia ter praticado turismo sexual com menores.

A partir desse primeiro encontro, Matzneff começa a cercá-la: escreve-lhe várias cartas por dia, fica à espera dela à porta da escola e leva-a para hotéis onde têm relações sexuais.

Apesar da relutância inicial da mãe de Vanessa, eles mantiveram-se juntos durante um ano, com ele a exercer um grande controlo sobre a vida dela num contexto social algo conivente com este tipo de abusos.

Realizado por Vanessa Filho (Gueule d'ange), este drama adapta o best-seller de Springora, que também se responsabiliza pelo argumento, ao lado da realizadora e de François Pirot. Kim Higelin, Jean-Paul Rouve e Laetitia Casta assumem os papéis principais.

Há 20 anos, Gracie Atherton-Yoo, na altura com 36 anos, viu-se envolvida num enorme escândalo quando a sua relação amorosa com Joe, de apenas 13, foi tornada pública. Hoje, depois de ela ter cumprido pena de prisão e terem sido ultrapassadas todas as dificuldades, os dois levam uma vida tranquila na Georgia, com os seus dois filhos gémeos.

Mas tudo muda com a chegada de Elizabeth, uma actriz envolvida na produção de um filme sobre o caso, que deseja conhecê-los mais de perto e estudar o seu papel enquanto Gracie. O casal concorda, não esperando que, ao deixar aquela estranha entrar no seu dia-a-dia, iriam reavaliar a fundo a sua relação, abrindo feridas que, afinal, não estavam cicatrizadas.

Estreado no Festival de Cinema de Cannes May December: Segredos de Um Escândalo foi realizado pelo veterano Todd Haynes. O argumento, escrito por Samy Burch e Alex Mechanik, é inspirado na história da norte-americana Mary Kay Letourneau (1962-2020), uma professora casada e mãe de quatro filhos que, em 1996, se envolveu com Vili Fualaau, um aluno seu de 12 anos, de quem engravidou e com quem viria a casar-se anos mais tarde.

O elenco conta com Natalie Portman, Charles Melton e Julianne Moore, na sua quinta colaboração com Todd Haynes, depois de Seguro (1995), Longe do Paraíso (2002), I'm Not There - Não Estou Aí (2007) e Wonderstruck: O Museu das Maravilhas (2017).

Realizado por Eli Roth a partir de um argumento escrito por si e por Jeff Rendell, este filme de terror recheado de cenas gore tem por base um trailer que ambos fizeram por ocasião da produção do projecto Grindhouse — composto pelos filmes À Prova de Morte, de Quentin Tarantino, e Planeta Terror, de Robert Rodriguez, ambos de 2007.

Na altura, Tarantino pediu a seus amigos, incluindo Roth, que criassem trailers falsos para chamar a atenção para a estreia de Grindhouse. Roth e Rendell aceitaram o desafio e usaram o feriado do Dia de Acção de Graças como ponto de partida.

O público rendeu-se àquele trailer e, durante anos, foi criando pressão para que fosse feito um filme. Até que, depois de anos de tentativas de escrita de um argumento que fizesse sentido, Roth e Rendell encontraram finalmente a receita que procuravam.

A acção decorre em Plymouth (Massachusetts), a cidade-berço do feriado, quando um assassino mascarado de John Carver, governador da Colónia de Plymouth no século XVII, dá início a uma carnificina sob o mote do jantar de Acção de Graças.

No elenco estão Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim, Jalen Thomas Brooks, Nell Verlaque, Rick Hoffman e Gina Gershon.

Júlio (Rui Gomes), um jovem provinciano de 19 anos, chega a Lisboa para tentar a sorte como ajudante de sapateiro. Um dia, conhece Ilda (Isabel Ruth), uma jovem e alegre empregada doméstica que, como ele, vive na esperança de um futuro melhor. A amizade entre ambos depressa se transforma num amor desmedido que, irremediavelmente, os conduzirá à tragédia.

Com música original de Carlos Paredes e produção de António da Cunha Telles (1935-2022), Os Verdes Anos foi a estreia na realização de Paulo Rocha (1935-2012). Esta obra, datada de 1963, marcou o início do Cinema Novo português e veio a tornar-se uma referência cinematográfica para as novas gerações.



A cópia que agora está disponível nas salas, por ocasião da estreia de Onde Fica Esta Rua? Ou Sem Antes Nem Depois, transcreve um restauro concluído analogicamente no laboratório da Cinemateca Portuguesa, com aprovação do realizador e sob a supervisão de Pedro Costa. Desse negativo de imagem de 35mm foram enxertados (por iniciativa de Rocha) alguns planos que, à época da estreia, tinham sido cortados por motivo de censura.

Também disponível na Filmin.