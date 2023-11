Fundo de perdas e danos aprovado na COP28 depois de negociações delicadas

É a primeira vitória no primeiro dia da COP28, no Dubai, que começou esta quinta-feira. A criação de um fundo de perdas e danos foi decidida no ano passado, na COP27, no Egipto.

Os países que participam na COP28, a cimeira do clima da ONU que começou nesta quinta-feira, aprovaram formalmente um acordo sobre o fundo de perdas e danos, um novo fundo para catástrofes climáticas. A aprovação foi recebida com uma ovação em pé por parte dos delegados na sala.

O acordo foi adoptado durante a tarde de quinta-feira (hora local), numa sessão logo depois da cerimónia de abertura da COP28. O acordo prevê a criação de um fundo para ajudar as nações mais vulneráveis a enfrentar os custos dos danos causados por fenómenos climáticos extremos, como inundações e tempestades, secas ou ainda a subida do nível do mar.

Depois da decisão tomada no ano passado em Sharm el-Sheik de criar o fundo de perdas e danos, previsto no Acordo de Paris, os detalhes deste acordo foram negociados ao longo do último ano por representantes dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, durante reuniões que tiveram vários momentos de tensão e foram resolvidas a apenas poucas semanas do início da COP28.

Na sequência da decisão, vários países anunciaram o valor com o qual iriam contribuir para este fundo, que será operacionalizado pelo Banco Mundial – uma decisão que gerou muita resistência por parte dos países em desenvolvimento, que exigiram que esta solução fosse temporária (será revista daqui a quatro anos).

Os Emirados Árabes Unidos foram os primeiros a anunciar a sua contribuição, que será de 100 milhões de dólares (cerca de 91 milhões de euros). Também a Alemanha se comprometeu a doar 100 milhões de dólares; o Reino Unido anunciou 40 milhões de libras (cerca de 46 milhões de euros) para o fundo e 20 milhões de libras (cerca de 23 milhões de euros) para outros acordos; os EUA comprometem-se com 17,5 milhões de dólares (cerca de 16 milhões de euros) e o Japão contribuirá com 10 milhões de dólares (cerca de 9,1 milhões de euros).

Alguns dos países em desenvolvimento, que em grande parte são os mais afectados por estas catástrofes e os menos capazes de recuperar, tomaram a palavra para lamentar a pouca ambição dos compromissos voluntários – muito longe dos 100 mil milhões de dólares acordados –, criticando também a pressão, na altura das negociações, para a solução de alocar o fundo no Banco Mundial.

