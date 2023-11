O Comboio Presidencial leva-nos a viajar no tempo pelo vale do Douro

“A paisagem do Douro é uma das belas do mundo.” Quem o diz é o presidente da CP, Pedro Moreira, ele próprio duriense (é natural de Mesão Frio) e, por isso, suspeito de uma declaração tão apaixonada. Mas muitos dos passageiros que no dia 15 de Novembro participaram na viagem de apresentação do Comboio Presidencial entre o Porto e o Pocinho, acabariam por lhe dar razão. Uma viagem pela linha do Douro é uma experiência deslumbrante, mais ainda se for realizada num comboio vintage, degustando um menu preparado por um chef famoso, Chakall, e que vai sendo servido – calmamente – durante o percurso.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt