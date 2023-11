Basílio Horta: “Nunca se soube de onde vinham as armas, mas vieram”

Se a esquerda revolucionária respondesse ao 25 de Novembro, “estávamos organizados, com o PS à frente”, conta Basílio Horta, na época do CDS e hoje presidente da Câmara de Sintra.

Basílio Horta era o líder parlamentar do CDS no dia do cerco à Assembleia Constituinte, 12 dias antes do 25 de Novembro. Viveu tudo aquilo intensamente. O deputado centrista Oliveira Dias soube que a mulher tinha tido um ataque cardíaco e precisava de ir para casa. Basílio Horta tenta ir ao PCP a ver se consegue ajuda para retirar Oliveira Dias do Parlamento cercado, mas o interlocutor do PCP diz que a manifestação não tem nada a ver com o partido.