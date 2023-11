E se as árvores pudessem dar o alerta de incêndio? Eis o ForestGuard

E se as árvores pudessem dar o primeiro alarme de um incêndio florestal? Foi a partir desta ideia que um grupo turco desenvolveu o ForestGuard 2.0, uma forma “económica, rápida, sustentável e de fácil instalação” de detectar fogos — mesmo antes de começarem.

De fora, parece apenas uma caixinha insuspeita, presa ao tronco de uma árvore, mas é bem poderosa. Como funciona? Recorrendo a um sistema de sensores que comunicam por satélite. "Cada módulo tem sensores sensíveis e de largo espectro que conseguem medir os níveis de gases, temperatura, humidade e pressão atmosférica e analisar o ar em diferentes cenários", lê-se na apresentação do projecto. Para evitar falsos alertas como, por exemplo, o fumo de um cigarro ou o escape de automóvel, o sistema é capaz de distinguir diferentes tipos de emissão.

Na prática, estes módulos "conseguem detectar um incêndio a 150 metros, dentro dos primeiros dez minutos", notificando as autoridades responsáveis — fazendo baixar o tempo médio de notificação dos bombeiros, de 90 para apenas 15 minutos, de acordo com Suat Batuhan Esirger, um dos criadores.

​Actualmente, sem o ForestGuard, este processo é feito através da combinação de drones, satélites e imagens térmicas, que, além de mais lento, apenas permite o controlo acima das copas das árvores.

Com os dados recolhidos pelos sensores, também têm a informação necessária para saber se há condições para um incêndio e avisar as autoridades de forma a terem tempo para medidas preventivas — como a limpeza de mato.

O sistema, vencedor do James Dyson Award na Turquia deste ano, foi desenvolvido por Suat Batuhan Esirger, Rana Imam Esirger, Ecem Ertan e Onur Sertgil, recém-formados pela Universidade Técnica de Istambul, quatro "amantes da natureza" que foram voluntários no combate aos incêndios florestais que consumiram o país em 2021.

Foto A energia do produto provém de um painel solar ForestGuard

Este ano, em Agosto, o ForestGuard foi já capaz de evitar o alastramento de um incêndio no arquipélago turco das Ilhas dos Príncipes, ao largo de Istambul. “Foi uma vitória para nós”, disse Suat à Dezeen. “Foi no meio da noite, não havia ninguém a passar e ninguém para dar conta do incêndio até que chegasse a proporções bem maiores do que quando o detectámos.”

Nem todas as árvores precisam de um sensor para que se possa identificar os primeiros sinais de um incêndio, adiantam os criadores. Basta que exista um dispositivo por cada 16 hectares de floresta. "Estes sensores podem ser instalados nos troncos das árvores com fitas flexíveis que permitem que a árvore cresça", lê-se no site dos James Dyson Awards.

Para a maior sustentabilidade do produto, a energia necessária é proveniente de um painel solar, uma fonte de energia segura, mesmo se estiver exposta a condições extremas. Também o plástico usado é resistente à exposição de luz ultravioleta, interferência de animais e altas temperaturas. Tratando-se de um material sujeito a enfrentar cenários de incêndio, a capacidade de até 1500º Celsius permite estender a vida útil do produto, que possui também mecanismos anti-roubo.

No que toca à durabilidade, os criadores afirmam que os módulos podem "funcionar durante décadas". Mas imaginando que é usado pelo menos cinco anos, cada dispositivo ForestGuard permite proteger 500 árvores por apenas um dólar (o equivalente a 0,93 euros) por ano.

Após uma produção em pequena escala, feita ao longo de 2023, o sistema conta com mais de 200 sensores em toda a Turquia. "Os nossos clientes actuais são empresas de distribuição de energia, ministérios da agricultura e florestas, hotéis, governança ambiental, social e corporativa e companhias de seguros", diz o grupo, que também quer chegar a "empresas industriais localizadas em áreas florestais" e "clientes privados".

Texto editado por Inês Chaíça