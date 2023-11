Este é o relato de um dia no Algarve em busca de videiras de Heptakilo, uma das castas míticas do mundo, por ser muito antiga e progenitora de inúmeras variedades. Catherine Bernard, ex-jornalista do Libération, vignerone na região do Languedoque e autora de alguns livros sobre vinhos e vinhas, veio de propósito de França. Encontrámo-nos no Porto e seguimos de carro ao encontro de Antero Martins, que nos esperava em Tavira.

