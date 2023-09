Agnete, Catherine e a vinha-jardim do futuro

O lado mágico do vinho não industrial é ser algo que depende muito da incerteza, da sorte e do mesmo mistério que se esconde em todas as formas de vida.

Agnete Klevstrand chegou no domingo passado. Em trabalho na Suécia, apanhou um avião para Copenhaga e da capital dinamarquesa voou directamente para o Porto. Aqui, meteu-se num autocarro e saiu em Alijó, já de noite. Em Favaios, estávamos a desencubar mais um lagar de vinho tinto, e foi aí que começaram as suas férias de Verão em Portugal, bem longe da sua cidade natal, Oslo, e ainda mais da sua profissão, advogada e, desde há seis anos, também jornalista do jornal norueguês DN, o equivalente na Noruega ao inglês Financial Times.