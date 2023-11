Os novos negacionistas

Quando Galileu descobriu que era a Terra que rodava em torno do Sol (e não o contrário), a doutrina dominante não aceitou e obrigou-o a renunciar à sua descoberta. Reza a história que à saída da igreja onde abjurara, Galileu se voltou para um amigo e lhe sussurrou: “E, no entanto, ela (a Terra) gira.”

O mesmo se passa hoje em relação à crise ecológica e ao crescimento económico exponencial das nossas economias. Quando se diz algo absolutamente razoável sobre a insustentabilidade de um sistema dependente do crescimento a todo o custo, a recepção violenta ou pedante (pelas elites, comentadores políticos, etc.) é sinal de que voltamos ao estilo da Idade Média.

Mas, independentemente do dogmatismo vigente, o facto é que não podemos continuar a aumentar o PIB para sempre. É muito simples: não é possível crescer o PIB sem aumentar ao mesmo tempo os fluxos de matérias e de energia – necessários para construir e fazer funcionar quase tudo o que se compra e vende. Mesmo quando uma inovação reduz o consumo material/energético de um bem ou serviço, esse ganho de produtividade/competitividade resulta em vendas acrescidas, o que leva a maiores consumos materiais e energéticos no total. Chama-se a isto o paradoxo de Jevons. Verifica-se sempre, desde que foi identificado no início da Revolução Industrial, e é o que demonstra a impossibilidade crónica do crescimento verde. Sem apelo.

É por isso que os artigos do JMT, de Pedro Norton, ou as lastimáveis conversas de café da CNN, são bem exemplificativos das "elites" em Portugal. (...) Têm uma visão de progresso monolítica, subjugada ao imperativo do crescimento económico, fora da qual tudo para eles é "um inferno”. Não entendem que o tal "fim do mundo" se refere ao aproximar do "fim de um mundo", i.e. de um modo de viver: o nosso.

E esta dependência de fluxos materiais e energéticos cada vez maiores implica uma destruição da Natureza na mesma proporção, porque estes têm de ser extraídos e transformados ao longo de toda a cadeia de produção: estamos a provocar a 6.ª extinção em massa, a desflorestar, sobrepescar, minerar, poluir, instalar megaparques solares e eólicos, e monoculturas industriais em todo o lado.

O relatório do Estado do Clima de 2023 publicado na revista BioScience é taxativo: “Estamos a deixar para trás as condições associadas com a civilização humana. (…) Temos de mudar a nossa perspectiva de a emergência climática ser uma questão ambiental isolada para uma [perspectiva de] ameaça sistémica e existencial.” Continuar a acreditar que conseguimos “inovar tecnologicamente” as soluções para as múltiplas manifestações deste imenso problema é não perceber a natureza desse mesmo problema. É confundir causas com sintomas. É como tentar curar um cancro com aspirinas, por nos recusarmos a aceitar que temos cancro.

É este o novo negacionismo. No anterior, o climático, não se acreditava que o aquecimento global era provocado pela ação humana. Neste novo, (ainda) não se acredita que a destruição natural sem precedentes que estamos a viver seja provocada pela obsessão do crescimento económico exponencial.

Mas esse crescimento económico exponencial é matemática e fisicamente impossível num mundo com recursos finitos. Não só por causa dos desequilíbrios ecológicos, mas também devido a outras instabilidades como a financeira, a social ou a geopolítica.

O mundo como o conhecemos, e como se materializa nas nossas vidas diárias, está prestes a sofrer uma redução imensa na sua capacidade de aceder às quantidades de energia, materiais e estabilidades essenciais à sua continuação. E se não podemos fazer grande coisa relativamente aos sistemas macro, podemos fazê-lo em relação aos nossos sistemas socio-eco-nómicos locais, regionais, nacionais – e talvez europeus – preparando-(n)os para os choques que se avizinham.

Não contemplam qualquer possível transição, qualquer via de desenvolvimento alternativo. Não entendem que o tal "fim do mundo" se refere ao aproximar do "fim de um mundo", i.e. de um modo de viver: o nosso.

E estão 100% errados, porque isto foi algo que aconteceu, literalmente, a 100% das civilizações da história da humanidade. E nas 100% das vezes que isto aconteceu, as suas elites não reagiram: o que as tornava e mantinha como elites era o sistema em que viviam, mesmo quando este se desmoronava debaixo dos pés. Pelo que mantê-lo a todo o custo era – e é – o seu objetivo último.

Hoje, com o velho mundo a desmoronar, surgem já várias alternativas sistémicas, económicas, democráticas, agrícolas, regenerativas, tecnológicas e em tantas outras vertentes. E o Decrescimento, enquanto corrente crítica, debruça-se precisamente sobre isto: convidar reflexões difíceis, mas honestas, imaginar e experimentar novas economias, novas medidas de progresso social, e experimentar formas de transitar, coletiva e estrategicamente, para uma sociedade onde será cada vez mais difícil o acesso a energia e materiais – por constrangimento, ou por opção.

O que não podemos – e não podemos mesmo – é deixar tudo na mesma, "nas mãos" de um nível de comentário político miserável, de elites políticas e económicas focadas meramente em lucros e eleições, e tudo dependente de uma premissa económica impossível.

Nas tantas histórias da humanidade, já se fez muito mais, por muito menos. Está na hora de mudar de página, de mundo – e de elites.

