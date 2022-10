Face à crise ecológica, desencantar a digitalização

A crise climática dificilmente será resolvida com inovações tecnológicas, porque nunca se conseguiu conceber nenhuma máquina que funcionasse sem energia.

Deve-se acabar com o mito segundo o qual os seres humanos podem escapar ao jugo das suas necessidades naturais através da tecnologia. Chegou a hora de assumir que dependemos inexoravelmente dos recursos da Terra e do trabalho humano. E chegou a hora de renunciar a explorar o trabalho dos pobres e dos imigrantes. A suspensão do corpo e das suas necessidades é um traço da civilização ocidental denunciado por Simone Weil, traço hoje associado à ilusão de que a transição digital facilita a transição ecológica.