Procuradora recusa culpa na demissão de Costa e PS ergue muro de silêncio

Depois de ter havido vozes ao mais alto nível no PS a pedir explicações públicas da procuradora-geral da República durante duas semanas, Lucília Gago apareceu finalmente em público e defendeu categoricamente não sentir qualquer responsabilidade pela decisão de António Costa se demitir do cargo de primeiro-ministro na sequência da Operação Influencer. “Não me sinto responsável por coisa nenhuma”, disse, esta quinta-feira, aos jornalistas que a esperavam no final de uma conferência em que participou na sede da Polícia Judiciária.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt