Há um novo mapa para passear em Lisboa de “forma genuína” e fora das rotas típicas

Programa do atelier húngaro KÉK e da Trienal de Arquitectura de Lisboa começou com um passeio nas redondezas do Palácio Sinel de Cordes guiado por um mapa com locais fora das rotas típicas.

Ponto de encontro: Palácio Sinel de Cordes, em Lisboa. Aqui, no átrio, vários “turistas” preparam-se para iniciar um passeio pelas redondezas do edifício. Distribuem-se mapas e prepara-se caminho. Entre o burburinho antes do início da caminhada, János Klaniczay levanta a voz: “Bem-vindos! Vamos hoje estrear este mapa, que nos permite explorar as proximidades.” De imediato, os visitantes começam a desdobrar e a remexer no novo mapa. “Vamos”, pede o arquitecto húngaro. E inicia-se um percurso por aquela zona da cidade.