Agenda para o comércio e serviços aprovada com verba de 400 milhões

Modernização do sector, assim como a sua promoção, e qualificação e formação dos trabalhadores do comércio e serviços são os principais objectivos do programa agora aprovado pelo Governo.

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, a Agenda para a Competitividade do Comércio e Serviços 2030, estimando uma dotação final global de 402 milhões de euros dividida por 20 medidas.

Em comunicado divulgado após a reunião, o Ministério da Economia e do Mar assinala que esta agenda "dá cumprimento a um conjunto de medidas previstas no programa do Governo, bem como ao compromisso assumido no "Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade".

De acordo com o Governo, esta agenda para o comércio e para os serviços assenta em cinco eixos de intervenção: digitalização e sustentabilidade, requalificação e modernização do comércio de proximidade, conhecimento sobre o sector, qualificação dos recursos humanos e promoção do comércio e dos serviços.

Entre as 20 medidas específicas, o Governo assinala que algumas "já se encontram em curso", como os bairros comerciais digitais e as aceleradoras do comércio digital, financiadas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O executivo destacou ainda os apoios à requalificação e modernização do comércio de proximidade, à promoção do comércio com história e a inventariação e promoção de festas, feiras e romarias, apontando que estas medidas "darão um contributo importante para o desenvolvimento, o emprego e a atractividade das cidades e vilas de todo o país".

No documento, o Ministério da Economia e do Mar aponta as micro, pequenas e médias empresas, municípios e associações empresariais representativas dos sectores do comércio e dos serviços como as principais destinatárias.

Citado no comunicado, o secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, considerou que esta agenda "estratégica e programática" representa "a maior dotação financeira de sempre" para o sector do comércio e dos serviços e para a sua modernização e requalificação.