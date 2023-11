Um céu com “três sóis”: cidade no Brasil regista fenómeno solar raro

A cidade de Parnaíba, no estado do Piauí, no Nordeste do Brasil, registou na manhã de terça-feira um fenómeno solar raro com três fontes de luz (que se assemelhavam a três sóis) a aparecerem no céu, num dia em que a temperatura mínima na cidade se fixou nos 25 graus Celsius e o céu estava limpo.

O fenómeno óptico atmosférico é denominado parélio (conhecido também como “falso Sol”) e consiste num ou mais pontos luminosos — semelhantes a sóis —, que ladeiam o Sol verdadeiro. O evento é causado, segundo explicou o climatologista Werton Costa, citado pela Sic Notícias, pela refracção da luz solar por cristais de gelo que se formam na atmosfera e, geralmente, surge no nascer ou no pôr do Sol.

O parélio, acrescenta o especialista, forma-se da mesma maneira que o halo solar — um evento relativamente frequente, que ocorre normalmente junto à linha do horizonte.