Portugal é o “novo destino campeão” da gastronomia para a La Liste

Portugal foi eleito o “novo destino campeão” nos prémios La Liste para 2024, entregue “a uma cidade, região ou país em plena expansão gastronómica que, em breve, será um destino obrigatório para os gourmets”, descreve a organização na página oficial.

O galardão foi recebido em palco, “em nome de todos os chefs cozinheiros portugueses”, por José Avillez, durante a cerimónia que teve lugar em Paris, nesta segunda-feira. O chef foi também o português com o restaurante melhor classificado no Top 1000 Restaurantes 2024, o ranking dos rankings da La Liste, conquistando 97.50 pontos para o Belcanto (duas estrelas Michelin), ex aequo com os algarvios Ocean e Vila Joya, liderados pelos chefs Hans Neuner e Dieter Koschina, respectivamente.

Na mesma noite, José Avillez garantia uma subida extraordinária na lista dos The Best Chef Awards, passando da 80.ª posição, que tivera em 2022, para o 33.º lugar. “Nem sei bem o que dizer senão que é um enorme orgulho poder representar Portugal e a gastronomia portuguesa e que estas distinções são acima de tudo das minhas equipas e de todos os cozinheiros portugueses”, reagia nas redes sociais.

Entre os mil melhores restaurantes da La Liste ficaram ainda outros seis espaços portugueses: The Yeatman (Ricardo Costa, Vila Nova de Gaia; 95 pontos), Feitoria (André Cruz, Lisboa; 92.5), Fortaleza do Guincho (Gil Fernandes, Cascais; 90.5); Alma (Henrique Sá Pessoa, Lisboa; 81); Casa de Chá da Boa Nova (Rui Paula, Leça da Palmeira; 77.5) e Il Galo d'Oro (Benoît Sinthon, Funchal; 77).

Os prémios La Liste nasceram em 2015 por iniciativa do então ministro dos Negócios Estrangeiros francês Laurent Fabius, e representam a resposta francesa ao The World’s 50 Best Restaurants, criado em 2002 no Reino Unido. A França, que sempre foi uma referência mundial na gastronomia, não se sentia devidamente representada na lista dos 50 Best e decidiu criar um ranking dos 1000 melhores restaurantes do mundo com base em critérios diferentes.

Enquanto os 50 Best resultam da votação de chefs, críticos e foodies em todo o mundo, La Liste faz uma compilação de todas as avaliações de centenas de guias e publicações e converte-as num ranking dos rankings, que considera ser mais objectivo e justo que outros métodos.

Além da lista, a organização entrega vários galardões temáticos, como Chef de pastelaria do ano, Inovação, Espírito comunitário, Novos talentos, ou Novo destino campeão, entregue a Portugal.

O anúncio da La Liste aconteceu pouco depois do de outra lista, a The Best Chef Awards, que diz distinguir-se das demais por se centrar nos chefs e não nos restaurantes e que tem, ao longo da sua existência (vai na sétima edição) premiado muitas vezes chefs espanhóis.

Este ano, na cerimónia que aconteceu em Yucatan, México, o vencedor foi, pela terceira vez consecutiva, o espanhol Dabiz Muñoz e em segundo lugar ficou outro espanhol, Albert Adrià. Há cinco chefs espanhóis nos dez lugares do top e o primeiro nome francês na lista é o de Anne-Sophie Pic e surge no 21º lugar.