A Génese dos Boémia “não é só um disco do 25 de Abril, é um disco de histórias”

Pensado para celebrar os 50 anos do 25 de Abril, o novo disco dos Boémia alimenta-se de histórias anteriores e posteriores à revolução. No início de 2024, estará nos palcos.

Já nasceram, todos eles, depois do 25 de Abril de 1974, mas a essência dessa data corre-lhes na música e nas veias. Já foram um sexteto, agora ampliado para septeto, e o seu quarto e mais recente álbum, Génese, centra-se em várias histórias em torno do 25 de Abril. Umas são anteriores e outras posteriores, materializadas em 14 canções que, na sua criação já foram pensadas para tocar ao vivo, num espectáculo que começará a rodar pelos palcos em 2024, coincidindo com as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.