Os partidos de extrema-direita e os membros ultra-ortodoxos do Governo de Benjamin Netanyahu continuam a promover propostas e políticas extremistas na sequência do massacre de 7 de Outubro, em que o Hamas matou 1200 pessoas. Desta vez, a oposição a uma destas propostas, a “lei da pena de morte para terroristas”, veio de familiares dos reféns levados para Gaza pelo Hamas: durante o debate parlamentar sobre o tema, vários deputados gritaram mesmo com as famílias.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt