Vitória de Milei celebrada pela extrema-direita mundial

Líderes progressistas sul-americanos querem manter boas relações com a Argentina, mas não se mostraram entusiasmados com a eleição do economista ultraliberal.

Sem surpresas, a vitória do ultraliberal Javier Milei nas eleições presidenciais argentinas foi alvo de reacções antagónicas pelos líderes e dirigentes políticos mundiais. Na América do Sul, onde há uma maioria de chefes de Estado de esquerda, a notícia foi recebida de forma pouco entusiasmada.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, limitou-se a desejar “sorte” ao novo Presidente do país vizinho, embora sem o nomear directamente. “O Brasil estará sempre disponível para trabalhar com os nossos amigos argentinos”, afirmou Lula, que tinha desenvolvido uma relação muito próxima com o Presidente cessante, Alberto Fernández.

Durante a campanha eleitoral, Milei chegou a referir-se ao Presidente brasileiro como “presidiário” e “corrupto”, e não escondeu que não faz tenção de aprofundar as relações entre os dois países, apesar dos fortes laços económicos e culturais que os unem. O novo Presidente argentino também manifestou a intenção de abandonar o Mercosul, o bloco económico que junta Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, cujo reforço é uma das prioridades de Lula.

Já o ex-Presidente Jair Bolsonaro saudou a eleição de Milei, dizendo que “a esperança volta a brilhar na América do Sul”. “Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós”, acrescentou.

O Presidente colombiano, Gustavo Petro, foi mais crítico do que Lula e considerou a vitória de Milei um acontecimento “triste para a América Latina”, embora tenha sublinhado que as relações entre os dois países vão “manter-se no respeito mútuo”.

O Presidente chileno, Gabriel Boric, também de esquerda, limitou-se a emitir uma mensagem protocolar. “Como Presidente do Chile, trabalharei incansavelmente para manter as nossas nações irmãs unidas e a colaborar para o bem-estar de todos e todas”, afirmou.

Uma das reacções mais enfáticas coube ao ex-Presidente dos EUA Donald Trump, que disse estar “muito orgulhoso” de Milei. “Vais mudar o teu país e tornar a Argentina grande outra vez”, afirmou Trump, que lidera a corrida das primárias do Partido Republicano para a Casa Branca.

Também o multimilionário Elon Musk, proprietário da rede social X (antigo Twitter, saudou a eleição de Milei, dizendo que “a Argentina tem a prosperidade no seu horizonte”.

Em Portugal, o líder do Chega, André Ventura, deu os parabéns a Milei, recordando um encontro entre ambos em Madrid no ano passado, para afirmar que a vitória do economista ultraliberal “é uma premonição para as eleições de 10 de Março”.

O ex-candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Mayan, divulgou no X uma mensagem em castelhano em que desejava “muitas felicidades e, sobretudo, muita responsabilidade” ao novo Presidente argentino.

O líder do partido de extrema-direita espanhol Vox, Santiago Abascal, disse que a eleição de Milei abre “um caminho de futuro e esperança para os argentinos e para toda a Ibero-América”.