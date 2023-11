Argentinos escolhem o radicalismo de Milei para pôr fim à crise

Os argentinos demonstraram de forma inequívoca que pretendem uma mudança de rumo na política que, para muitos, ao longo das últimas décadas tem sido sobretudo sinónimo de crise e empobrecimento. O economista ultra-liberal Javier Milei será o novo Presidente da Argentina, com a promessa de não deixar pedra sobre pedra. “Não há lugar para tibieza”, avisou.

Milei, cuja carreira política começou há um par de anos, alcançou 55% dos votos, deixando a uma grande distância o peronista Sergio Massa, com 44%, um político experiente que até tinha sido o mais votado na primeira volta. O discurso anti-establishment do economista de 53 anos atraiu milhões de argentinos que, à semelhança do que já aconteceu nos EUA ou no Brasil em anos recentes, estavam fartos de uma classe política vista como ineficaz e corrupta, e se encantaram pelas soluções rápidas e simples apresentadas para a grave crise económica que a Argentina atravessa.

“Boa noite a todos os argentinos de bem”, começou por dizer Milei no discurso de vitória na noite de domingo. “Hoje começa a reconstrução da Argentina”, acrescentou, agradecendo aos seus eleitores o “milagre de ter um presidente liberal libertário”.

Quando se assinalam os 40 anos da redemocratização, a Argentina entra em terreno desconhecido. Pela primeira vez em várias décadas, o pêndulo político que variava entre o amplo movimento peronista e a alternativa moderada partiu-se e os argentinos escolheram algo totalmente diferente. Apesar de a polarização sempre ter sido uma marca da paisagem política argentina, prevalecia um consenso abrangente que incluía a defesa dos serviços públicos e de um Estado social, ou o repúdio firme do passado ditatorial.

Milei ambiciona mudar tudo isso. Apresenta-se como um anarco-capitalista que quer reduzir as funções do Estado ao mínimo: quer acabar com a educação e a saúde pública, com o Banco Central e substituir o peso pelo dólar. “As mudanças que o nosso país necessita são drásticas, não há lugar para o gradualismo, não há lugar para a tibieza, não há lugar para meias tintas”, declarou no discurso na noite eleitoral.

A vitória de Milei foi avassaladora em vários sentidos. Foi o mais votado em todas as províncias com a excepção de três, onde se inclui Buenos Aires, a mais populosa e um bastião do peronismo, mas por uma margem muito curta e que foi decisiva para o seu triunfo. Foram sobretudo os argentinos mais jovens, com menos de 35 anos, nascidos já em democracia, que se sentiram atraídos pelas ideias radicais de Milei e também pela sua contundência verbal.

Essa base, no entanto, talvez não tivesse sido suficiente sem o apoio declarado dos principais líderes da coligação antiperonista, que foi derrotada na primeira volta no mês passado. Para além de Patricia Bullrich, a candidata do Juntos pela Mudança que ficou em terceiro, também o ex-Presidente Mauricio Macri apareceu ao lado de Milei durante a campanha para lhe dar apoio. O candidato que se inflamava contra a “casta” política passou a ter um grupo para o abrigar.

Ao longo da campanha para a segunda volta, Milei moderou o discurso, afastando-se de algumas das suas ideias mais controversas – chegou a dizer em programas televisivos que não se opunha à liberalização do mercado de venda de órgãos humanos – e diminuindo a intensidade das suas invectivas contra a classe política. Nos comícios, a motosserra que usava como adereço cénico deixou de ser vista.

A deslocação para o centro permitiu-lhe ganhar uma parte muito considerável dos eleitores que tinham votado em Bullrich na primeira volta. A imprensa argentina diz que Milei se reuniu com a ex-candidata e com Macri logo a seguir ao discurso de vitória e já esta segunda-feira haverá um novo encontro para definir os moldes da sua parceria política.

O entendimento com a direita tradicional será fundamental para que seja assegurado um nível mínimo de governabilidade. Milei não tem praticamente qualquer estrutura partidária em que se apoiar – a sua candidatura foi baseada no seu carisma e, precisamente, no facto de não ser um político de carreira – mas, mais significativamente, não tem apoio parlamentar.

O seu partido, A Liberdade Avança, possui uma bancada de apenas 38 deputados num Congresso em que os peronistas estão em maioria e deverão funcionar como uma fonte de bloqueio à generalidade das suas propostas. O fantasma da ingovernabilidade será constante.

Por outro lado, é incerto até que ponto o novo Presidente argentino – que toma posse a 10 de Dezembro – irá querer moderar-se. Uma aproximação demasiado acentuada de Milei à direita antiperonista arrisca-se a desvirtuar o programa radical de corte com o modelo económico das últimas décadas. A imprensa argentina aponta a nomeação da equipa ministerial, em particular do novo ministro da Economia, como um momento crucial para se perceber o rumo do novo Governo.