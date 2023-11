Há mais de 800 actividades na Semana da Ciência e Tecnologia 2023 que começa esta segunda-feira

Aprender a física de voo dos aviões ou analisar a composição das areias de praias são duas das mais de 800 actividades previstas na Semana da Ciência e da Tecnologia 2023, que decorre de 20 a 26 de Novembro.

A iniciativa inclui experiências de laboratório, exposições, colóquios e saídas de campo, envolvendo escolas, universidades, associações, museus, instituições científicas e centros de ciência de todo o país.

Todas as actividades são gratuitas e a sua divulgação e coordenação é feita pela Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, com sede no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

A lista de actividades inclui também oficinas de jogos matemáticos e construção de carrinhos movidos a energia solar, passeios à descoberta de animais nocturnos, demonstrações de robótica móvel, observações de micróbios e cogumelos ao microscópio, sessões de cinema e poesia.

A 24 de Novembro, Dia Nacional da Cultura Científica, que é o dia de aniversário de Rómulo de Carvalho, a entrada no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, e em toda a rede de Centros Ciência Viva é gratuita. A programação completa da Semana da Ciência e da Tecnologia 2023 pode ser consultada aqui.