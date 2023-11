Centeno não cede a pressões e quer ficar até ao fim do mandato no Banco de Portugal

A pressão para que Mário Centeno deixe as funções de governador do Banco de Portugal (BdP) não demoveu a intenção do antigo ministro das Finanças de concluir o mandato iniciado em Julho de 2020, sabe o PÚBLICO. O ex-presidente do Eurogrupo quer continuar ao leme do banco central, pelo menos, até ao Verão de 2025, altura em que termina o actual mandato.

