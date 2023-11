Joan Jara (1927-2023), a viúva que trouxe justiça a Victor Jara

No dia em que o Chile sofreu um golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet, com o apoio dos Estados Unidos, a 11 de Setembro de 1973, Joan e Victor Jara ouviram em casa, pela rádio, a última comunicação do presidente Salvador Allende, que morreria pouco depois no Palácio de La Moneda, na capital do país. No final da comunicação, ele saiu para se juntar aos protestos numa universidade e esperar o desenrolar dos acontecimentos. “Não olhei para o ver partir. Não parecia importante. Disse adeus de forma habitual. Foi a última vez que o vi”, contou, décadas depois, Joan Jara ao britânico The Guardian. Uma luta diferente começava ali para ela.

