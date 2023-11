As nossas grandes árvores

Faço parte de um grupo de cidadãos que se preocupa com a fobia de árvores que pulula em muitos serviços centrais e locais de Portugal. As razões para esta raiva mal contida, que se revela em abates indiscriminados ou em podas assassinas, são muitas. Um funcionário da nossa Junta de Freguesia um dia confessou mesmo que a poda radical que fazia a umas bétulas se devia à vontade de reduzir o trabalho que tinha a varrer as folhas todas as semanas.

São, por isso, essas as razões (inconfessadas) que levam à maior parte dos cortes – as árvores grandes e velhas sujam os passeios, as árvores caiem nas estradas quando sopra o vento, as árvores fazem sombra a mais, as árvores são um risco para os condutores ou para os peões…. É claro que o cimento e alcatrão são muito mais seguros. Há uns anos ouvi numa reportagem conduzida pelo Fernando Alves na TSF, uma pessoa de Tomar que contava, com muita graça, a vez em que respondeu a um vereador que se desculpava por ter mandado cortar umas árvores magníficas dizendo que iria mandar plantar um maior número de árvores pequenas para as substituir, que, já agora, deveria colocar umas de plástico porque incomodam muito menos.

Por todo o país há casos semelhantes e grupos de cidadãos igualmente chocados. Os protestos, normalmente, referem-se a cortes de árvores imponentes no interior das cidades e mesmo das aldeias, onde a ira é exacerbada pelo medo dos fogos. Agora, de cada vez que se vê uma árvore com uma copa com mais de 4 metros, imaginam-se logo os incêndios devastadores dos últimos verões, esquecendo que a maior parte destes tiveram mão criminosa e começaram no mato rasteiro e não nas árvores – e muito menos nas espécies que pretendemos proteger desta febre talhante. Não se percebe que as árvores são vítimas e não culpadas e que abatê-las não reduz a probabilidade de ocorrerem incêndios.

Esta caça às árvores é nacional e surge nos mais diversos ambientes (urbanos e rurais), mas o caso concreto que me levou a partilhar estas linhas é a proposta de abate de uma enorme quantidade de árvores de grande porte ao longo da Estrada Nacional 114, no distrito de Santarém. Isto depois de já terem sido abatidas pelos serviços das Infraestruturas de Portugal (IP) cerca de 470 árvores (carvalhos, sobreiros, cedros, aciprestes e freixos) ao longo de mais de 15 quilómetros da mesma estrada.

Foto

Enquanto em muitos países cada vez se plantam mais árvores (Mácová et al., 2022) porque se percebe os seus grandes benefícios, aqui em Portugal promove-se a aridez e a paisagem esterilizada, asséptica e triste. Recomendo visitar a página Planting tress on the Highway, do distrito de Surrey, em Inglaterra, onde se incentiva a plantação pelos munícipes de árvores ao longo das estradas. Os pedidos de licença para 2023 já se esgotaram há algum tempo e já abriram as inscrições para 2024. O compromisso é admirável “Nós, Surrey County Council, comprometemo-nos a promover a plantação de 1,2 milhões de árvores até 2030, uma por cada residente em Surrey” (tradução dos autores).

Por cá, ao lado das nossas estradas nacionais e locais, cortam-se árvores com dezenas ou mesmo centenas de anos de vida. As razões alegadas? A segurança rodoviária, o risco de incêndios, a segurança na circulação pedonal, o combate às espécies exóticas e invasivas, a defesa da biodiversidade e outras tantas desculpas… tão pobres como a paisagem que deixam. Até parece que nos outros países, ninguém se preocupa com estas coisas. Uns atrasados…

As árvores grandes que ladeiam as estradas serão mesmo uma ameaça? Claro que não, e é tão fácil comprovar as vantagens. Dão trabalho e despesa a manter? Talvez, mas os benefícios a médio e longo prazo são tão maiores que até faz impressão que os responsáveis não se apercebam disso. É tão grande o contraste com a actividade da antiga Junta Autónoma das Estradas (JAE) que plantava e cuidava das Grandes Árvores que guarneciam as estradas portuguesas.

Muitos estudos apontam para aspectos globalmente positivos da presença de árvores ao longo das estradas – ecológicos, estéticos, de segurança, económicos – e referem que as desvantagens podem ser facilmente colmatadas com uma boa gestão.

Vamos brevemente descrever algumas desses benefícios que descartamos com o corte:

Comecemos pela segurança, que é um dos argumentos mais invocados para o abate indiscriminado das árvores de grande porte. Há diversos estudos que mostram que estradas arborizadas levam os condutores a guiar mais devagar. A razão para tal pode ser porque uma fila de árvores ao longo de uma estrada altera nossa percepção de quão larga é a via, fazendo com que diminuamos a velocidade. Por outro lado, um longo trajecto de estrada aberta faz com que a maioria dos condutores carregue no acelerador. Ou seja, ter árvores de grande porte a circundar as estradas pode, na verdade, reduzir a quantidade de acidentes.

As árvores têm também um efeito quebra-vento, aumentando a segurança e o bem-estar dos condutores. Par além disso a paisagem esteticamente agradável tem uma influência positiva na mente humana, reduzindo o stress e fadiga dos automobilistas (Cackowski et al., 2003).

Ou seja, as margens com árvores adequadamente mantidas e geridas, ajudam o condutor a perceber melhor os limites da estrada e favorecem uma condução mais segura e relaxada. Mas também protegem os eventuais peões (para além de criar um ambiente bem mais simpático para quem por ali tiver de passar).

Providenciam zonas de habitat pouco perturbado a animais, e especialmente a aves. As bordas das estradas mostraram ter uma maior abundância de aves e riqueza de espécies do que os campos adjacentes (Erritzoe et al., 2003). Por outro lado, o facto das árvores circundantes serem de grande porte permite que a avifauna atravesse a estrada sem perigo de ser atropelada. Quando mantemos apenas mato rasteiro ou arbustos em volta, forçamos as aves a voar entre zonas de refúgio ao nível dos carros, havendo por isso muito mais mortes.

Foto

A cobertura com árvores de copa grande e troncos grossos reduz significativamente os níveis de ruído e as concentrações de partículas e gases nocivos originados nos veículos (Deshmukh et al., 2018). Isto significa que as pessoas que utilizam ou vivem nas zonas limítrofes à estrada são menos afectadas pela poluição sonora e atmosférica.

Manter o arvoredo ao longo dos milhares de quilómetros de estradas, equivaleria a criar uma enorme cobertura de vegetação não florestal, contribuindo não só para a riqueza e beleza da paisagem, mas também para a redução de CO 2 na atmosfera pela fixação de carbono.

Mesmo que estas razões não fossem suficientes para os responsáveis da IP e outros serviços do Estado, mais preocupados em gerir orçamentos anuais, há também fortes razões económicas. A sombra das árvores ajuda a prolongar a vida útil dos pavimentos. De acordo com os resultados de um estudo na Califórnia baseado no aquecimento e arrefecimento diários do alcatrão, as árvores altas podem adicionar 40 a 60% de vida útil aos pavimentos (McPherson and Muchnick, 2005).

A cobertura vegetal é, também, um factor-chave na prevenção da erosão causada pela chuva: diminui a força das gotas de chuva e a velocidade do fluxo de água pelas bordas da estrada, filtra produtos químicos da água corrente, aumenta a penetração da água no solo e aumenta a evapotranspiração.

Os acidentes envolvendo árvores acontecem? Sim, é possível que caiam ramos em momentos de tempestade ou que um carro descontrolado choque contra um tronco, mas isso não acontece mais nos países em que as bordas da estrada estão cheias de árvores de grande porte. Aliás, um acidente é tão perigoso se for contra uma árvore como contra um poste ou uma estrutura de cimento. É claro que se tem que reduzir o risco, mas isso deve-se fazer através da gestão e manutenção cuidada e competente da cobertura vegetal e não simplesmente fazendo-a desaparecer. Ao fazer estes trabalhos de manutenção, é possível reter os benefícios da vegetação e, simultaneamente, tornar o espaço seguro para os utilizadores da estrada.

Resta dar uma palavra sobre a tal preservação da biodiversidade que também é advogada em defesa dos cortes. O que se pede não é a ausência de intervenção nas bordas e margens da estrada. É verdade que muitas árvores de crescimento rápido são espécies exóticas muito invasivas e que devem ser controladas. Se deixadas a crescer de forma anárquica, irão cobrir sinais, tapar a visão e nem sequer promover o estabelecimento da diversidade animal. Pelo contrário, grande parte das árvores que se pretende proteger são autóctones, ou pelo menos estabelecidas há muito em Portugal, não têm crescimento rápido e caótico e são parte integrante e fundamental dos ecossistemas locais que importam preservar.

Há, portanto, razões objectivas e evidência científica que cheguem para justificar a defesa do arvoredo ao longo das nossas estradas. Mas mesmo que não houvesse essa evidência toda, será que não bastava a ideia de que se está a preservar a nossa natureza, tão debilitada, e a riqueza da nossa paisagem? É evidente que sim, porque como dizia Martin Luther King Jr.

“For in the true nature of things, if we rightly consider, every green tree is far more glorious than if it were made of gold and silver.”

Nota: Na altura da publicação deste artigo já começou o abate de árvores ao longo da estrada EN 114. A madeira desses cortes foi imediatamente carregada e levada. A pressa foi uma maneira de fugir aos protestos legítimos dos cidadãos e à possibilidade de uma providência cautelar poder travar o processo de abate

Na página 68 do Relatório e Contas Consolidado do primeiro semestre de 2023 da empresa Infraestruturas de Portugal lê-se: “Os rendimentos verificados no 1º semestre de 2023 com a Venda de Resíduos foram de 4,3 milhões euros, mais 143% do que o verificado no período homólogo de 2022”. Por resíduos entenda-se a madeira proveniente dos cortes ao longo das Estradas Nacionais. Como a madeira das nossas Grandes Árvores nas margens da EN114?