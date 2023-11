Ferramenta para melhorar a pesquisa de jurisprudência deu a vitória à Inspira

Júri do concurso de melhor apresentação de startups na Web Summit elegeu ideia de negócio oriunda do Brasil, enquanto o público preferiu plataforma que apoia pais no acompanhamento escolar dos filhos.

Ajudar advogados, pais e professores ou doentes? Era esta a pergunta nas mãos do júri que iria eleger a melhor apresentação das startups na Web Summit 2023. De entre as três empresas finalistas, com propostas de negócio muito diverso, o júri escolheu a brasileira Inspira, que desenvolve uma ferramenta que torna mais eficaz e eficiente a procura de jurisprudência.

Tal como em 2022, ganhou uma ideia de negócio criada em torno de uma ferramenta para melhorar a produtividade. Mas na votação do público da Web Summit, que também pode escolher o seu preferido de entre os três finalistas, a preferência foi para a Kinderpedia (com 54% dos votos), que a partir da Roménia desenvolveu uma ferramenta que ajuda pais a acompanhar o percurso escolar dos filhos.

O trio de finalistas de 2023 incluía ainda a Cognimate, empresa com sede nos EUA que apresentou uma luva háptica (sensível ao toque), que pode ser usada na recuperação de pessoas que sofreram acidentes vasculares cerebrais (AVC). Ao ser compatível com uma série de jogos, a luva estimula não só a motricidade fina do pulso e da mão como a agilidade mental do utilizador.

Para o júri, no entanto, a melhor apresentação foi a da Inspira. No Brasil, a justiça não é só um problema político, como o passado recente tem demonstrado. Também é um problema económico, como ficou claro pela apresentação que esta startup fez do seu negócio ao longo de três dias de concurso, no qual participaram 105 empresas emergentes.

“Somos o país 'número um' em quantidade de advogados", salientou Henrique Ferreira, e o Brasil é actualmente o país com a maior despesa em sistema de justiça em relação ao PIB. “A nossa missão é a de reinventar o mercado legal brasileiro e democratizar o acesso à informação.”

A tecnologia depende de uma base de dados com informação de tribunais brasileiros, actualizada a cada dois dias. Uma espécie de motor de busca com inteligência artificial é capaz de decifrar o que cada advogado precisa. Para já, o foco da Inspira é o mercado brasileiro, mas a startup não descarta a expansão internacional começando pelos restantes países da América do Sul.

Já a Kinderpedia, a favorita do público, desenvolve uma ferramenta digital de gestão e comunicação escolar. Dessa forma, pretende ajudar na criação de ambientes escolares mais colaborativos, permitindo que os pais tenham rápido acesso a horários ou trabalhos de casa. O sistema já está disponível em mais de 25 países, incluindo Portugal.

Contrariamente às primeiras edições da Web Summit em Lisboa, em 2023 o prémio do concurso de startups não tem um valor monetário. O objectivo é apenas divulgar os projectos vencedores junto da comunidade internacional.

