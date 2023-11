Daniel Adrião junta-se a Pedro Nuno e Carneiro na corrida à liderança do PS

O dirigente do PS anunciará a sua candidatura a secretário-geral este sábado na comissão nacional do partido.

Daniel Adrião, opositor interno de António Costa e membro da comissão política nacional do PS, será o terceiro candidato a secretário-geral do partido, avançou a TSF esta sexta-feira e confirmou o PÚBLICO. Junta-se assim a Pedro Nuno Santos e a José Luís Carneiro, que já apresentaram as respectivas candidaturas.

O PÚBLICO sabe que o anúncio oficial da candidatura será feito este sábado na comissão nacional do PS, que decorre em Lisboa, e onde os socialistas vão decidir sobre questões relacionadas com as eleições directas, previstas para 15 e 16 de Dezembro, nomeadamente aprovar a alteração da data do congresso nacional, a partir do qual assumirá funções o novo secretário-geral, que vai realizar-se a 6 e 7 de Janeiro.

Daniel Adrião já se candidatou contra António Costa nas eleições directas do PS em 2016, 2018 e 2021 e lidera a corrente minoritária opositora ao ainda secretário-geral do partido. Em declarações à Lusa, esta terça-feira, afirmou que tanto Pedro Nuno Santos como José Luís Carneiro são "herdeiros do costismo" e defendeu que "é preciso cortar com isso".