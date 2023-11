Fim-de-semana na TV: marcas icónicas, a estreia de Paquete e... sanitas

CINEMA

O Clube de Dallas

Nos Studios, sábado, 19h24

Jean-Marc Vallée realiza este drama inspirado na história real de Ron Woodroof. Diagnosticado com o vírus VIH/sida, resolveu procurar medicamentos alternativos ao antiviral AZT, legais ou não, e criar um “clube” para os fornecer a outras pessoas. Nomeado para seis Óscares, o filme ganhou três: melhor actor principal (Matthew McConaughey) e secundário (Jared Leto), e caracterização.

Dias Selvagens

TVCine Edition, sábado, 22h

Estreado em 1990, o premiado segundo filme de Wong Kar Wai passa-se na Hong Kong dos anos 1960 e segue um homem (Leslie Cheung) em busca da sua mãe biológica, depois de ficar a saber pela mulher que o criou que foi adoptado.

Coisa Ruim

RTP2, sábado, 23h19

Uma família lisboeta recebe como herança uma casa numa pequena aldeia do interior – e, com ela, uma maldição. Coisa Ruim é a primeira longa-metragem de Tiago Guedes e Frederico Serra. O argumento é de Rodrigo Guedes de Carvalho.

Mulholland Drive

TVCine Edition, domingo, 22h

Uma aspirante a actriz, uma bela morena amnésica e uma estranha caixinha azul cruzam-se neste ensaio sobre a dualidade real/irreal, ao estilo enigmático de David Lynch. Valeu-lhe o prémio de melhor realizador em Cannes, categoria em que também concorreu aos Óscares.

A Experiência

AMC, domingo, 22h10

Remake do filme homónimo alemão de 2001, este thriller assinado em 2010 por Paul Scheuring – o criador da série Prison Break – gira à volta de um estudo psicológico em que um grupo de homens é posto numa prisão simulada. Divididos entre guardas e prisioneiros, passam duas semanas numa experiência que acaba por ficar fora de controlo. Adrien Brody, Forest Whitaker e Cam Gigandet integram o elenco.

SÉRIE

Paquete

RTP2, domingo, 22h01

Estreia-se nos serões de domingo uma minissérie sobre as origens do primeiro movimento sindical de trabalhadores negros. É uma história de sonhos e afirmação passada nos anos 1920, nos caminhos-de-ferro que cruzavam a América do Norte. Centra-se nos ferroviários negros que, sentindo-se rebaixados pelas condições de trabalho, a segregação e a subserviência à clientela branca, se unem. É uma criação de Arnold Pinnock e Bruce Ramsay, com Aml Ameen, Ronnie Rowe e Mouna Traoré no elenco.

DOCUMENTÁRIOS

Sobreviver ao Asteróide

Odisseia, sábado, 22h34

Estreia-se um documentário que detalha a extinção em massa que ocorreu há cerca de 66 milhões de anos. Desapareceram 75% das espécies de fauna e flora. E foi o fim da era dos dinossauros. Ao impacto do asteróide, sentido na Península de Iucatão, no México, seguiu-se um cataclismo climático em que as poeiras escureceram os céus e a temperatura desceu abruptamente.

O primeiro episódio debruça-se sobre A hora mais escura. O segundo ensaia teorias sobre o surgimento de Um novo mundo depois da catástrofe, com base em descobertas recentes feitas por paleontólogos como o norte-americano Tyler Lyson.

A Grande Batalha das Sanitas

RTP2, domingo, 20h04

Embora toque a todos, não é assunto que tenha lá muito boa imprensa. Afinal, quem é quer falar de dejectos? Muita gente, na verdade. E gente no topo da pirâmide económica, política e tecnológica.

Como Bill Gates, que investiu em reinventar a sanita, a pensar nos milhões de pessoas sem acesso a saneamento básico. Ou o Governo indiano, que mandou instalar milhões de latrinas em nome da saúde pública. Pelo mundo, há outras manifestações de uma revolução em curso. É sobre ela que se debruça o documentário realizado por Arnaud Robert em 2022.

Primeiro Estranha Depois Entranha

RTP2, domingo, 21h03

Estreia. Sanjo, Famel, Regina, Licor Beirão, Bom Petisco… Estas e outras marcas, que se tornaram parte da cultura portuguesa, são celebradas numa série que fala do legado, das raízes, das pessoas que acreditaram nelas e das adaptações feitas em nome da longevidade. Cada episódio encapsula “uma revelação de como o improvável se tornou indispensável”, dita a RTP. A abrir caminho aos oito episódios semanais está a fábrica de São João da Madeira de onde saiu o icónico calçado Sanjo.

Operation Sex Sting

ID, domingo, 22h

Estreia-se uma série documental em que a jornalista de investigação Grace Kahng expõe a rede de tráfico humano e exploração sexual que opera em Polk (Florida, EUA), em proximidade com agentes infitrados, vítimas e também “clientes” e criminosos.

DANÇA

Cão sem Plumas

RTP2, sábado, 22h01

Estreado em 2017 e premiado com o Prix Benois de la Danse de coreografia, um espectáculo da brasileira Deborah Colker, inspirado num poema de João Cabral de Melo Neto. Lisboa vai vê-lo brevemente ao vivo no Tivoli, de 21 a 23 de Novembro.

MÚSICA

Aline Frazão - Uma Música Angolana

RTP2, domingo, 23h06

A cantora angolana apresenta o álbum Uma Música Angolana (2022). Se o anterior, Dentro da Chuva (2018), era intimista e apoiado na voz e na guitarra, este veio gingar em banda, entre uma diversidade de ritmos africanos (massemba, kilapanga, batuque), com uma perninha no Brasil e a intenção de compor uma “pátria imaginária feita de memórias rítmicas partilhadas, de lutas actuais e de celebrações necessárias e urgentes”, lia-se na nota que acompanhava o disco.

ENTRETENIMENTO

Taskmaster Reino Unido

RTP1, sábado, 00h01

Na senda do sucesso do Taskmaster português e enquanto prepara a nova ronda, a RTP dá a ver o original britânico, com Alex Horne e Greg Davies ao leme dos desafios mirabolantes. Trata-se da 11.ª temporada, particularmente desafiante por ter sido gravada ainda no contexto dos constrangimentos pandémicos.

CULINÁRIA

Simplificar com Mary Berry

24Kitchen, sábado, 18h

Estreia, com episódio duplo. Sempre com o prazer e alegria como ingredientes principais, a inglesa Mary Berry protagoniza um novo programa no canal onde já se tornou uma estrela, da Comida Aconchegante ao Cozinhar e Partilhar, passando por clássicos e sugestões para o dia-a-dia.

Agora, a ideia é simplificar para conseguir “os pratos mais fáceis e deliciosos de sempre”. Basta seguir estas regras: “uma panela, cinco ingredientes (ou menos), preparação antecipada, cozedura rápida, boa para congelar e óptima para grupos pequenos ou até grandes”, acrescenta o 24Kitchen. Os episódios são debitados ao sábado.

Masterchef Portugal

RTP1, sábado, 21h09

Arranca hoje mais uma temporada da versão lusa da popular competição culinária. Miguel Rocha Vieira, Noélia Jerónimo e Diogo Rocha formam o painel de chefs-jurados residentes, aos quais se junta semanalmente um convidado. Criatividade, execução técnica e determinação são as qualidades procuradas nos cozinheiros amadores, que se vão prestando a vários desafios (e à pressão do conta-minutos) até só restar o vencedor.

INFANTIL

O Maravilhoso Mundo do Mickey Mouse

Disney Channel, sábado, 12h45

Com três círculos apenas se reconhece, em todo o globo, o ratinho mais famoso da animação. Hoje, o Mickey faz 95 anos. Foi em 1928 que o vimos, pela primeira vez, na curta-metragem O barco a vapor. Para celebrar o aniversário, o Disney Channel alinha uma programação que, além das curtas de O Maravilhoso Mundo do Mickey Mouse, inclui a estreia, às 13h30, do especial O Maravilhoso Outono do Mickey Mouse.

Um Susto de Família (VP)

Panda Kids, domingo, 13h30

Nesta comédia de animação de Holger Tappe, os actores Emily Watson, Nick Frost, Jessica Brown Findlay e Ethan Rouse dão voz a uma família que é enfeitiçada e se transforma num clã aterrorizador. Se antes já havia conflitos, o que acontecerá agora que a mãe é vampira, o marido é o monstro de Frankenstein, a filha adolescente é uma múmia e o mais pequeno é um lobisomem? Para voltarem ao normal, “só” têm de conseguir ser uma família unida e feliz.