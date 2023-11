Empresário português detido nos EUA por suspeita de fraude

O fundador e director executivo da Ethos Asset Management, o português Carlos Santos, foi detido este domingo em Newark, estado norte-americano da Nova Jérsia, acusado de fraude. O empresário de 29 anos foi detido no aeroporto de Newark no regresso de uma viagem ao estrangeiro.

No comunicado divulgado pela justiça norte-americana, Carlos Santos é acusado de defraudar os seus clientes ao cobrar taxas por créditos que eram contratados mas que não chegavam a ser concedidos. As verbas cobradas seriam usadas para reembolsar outros clientes, para remunerar os colaboradores do suspeito e para pagar despesas pessoais.

O empresário português é ainda acusado de manipular as declarações financeiras da empresa, sediada em San Diego, na Califórnia, para enganar potenciais clientes sobre a sua solidez financeira.

Num caso referido pela justiça norte-americana, uma vítima terá sido obrigada a pagar uma comissão inicial superior a 8 milhões de dólares (cerca de 7,4 milhões de euros) para ter acesso a uma suposta linha de crédito de cerca de 359 milhões de dólares (330 milhões de euros) que não existiria.

O empresário português foi esta segunda-feira presente a juiz num tribunal em Newark. Segundo o canal televisivo ABC 10 News de San Diego, Carlos Santos arrisca uma pena de 20 anos de prisão e uma multa de 250 mil dólares (230 mil euros) em caso de condenação.

Segundo o seu perfil na rede profissional LinkedIn, o português indica que é licenciado em Economia e mestre em Contabilidade, Finanças Empresarias e Fiscalidade Internacional pelo ISEG em Lisboa, e que se tornou professor assistente na mesma instituição em 2016, ano em que terá feito um estágio no Banco de Portugal. Dois anos depois, fundou a empresa agora no centro das suspeitas da justiça norte-americana.