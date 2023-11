Golpe de Estado ou azar dos Távoras?

Passaram nove dias desde que o primeiro-ministro apresentou a demissão e apesar de parecer que andamos todos há mais de uma semana a falar sobre o mesmo assunto, a verdade é que a questão se tem subdividido em micro-temas que vão continuar a alimentar a discussão dos próximos meses.

Um desses micro-temas é a sucessão no PS, outro é as gaffes no processo judicial e o outro é o calendário político que vai ser mais lento do que seria de esperar. O Governo vai estar em plenas funções até Dezembro, as eleições são a 10 de Março e só depois disso teremos um novo Governo. Mas há um ponto mais quente do que todos: a Operação Influencer e a forma como tudo evoluiu desde o dia das buscas.

