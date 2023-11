A nossa crise política explicada às crianças

Vamos lá explicar-lhes o que é a presunção da inocência, a importância da prova, e porque é que a justiça dos tribunais é mais lenta do que aquela que é feita à mesa do café.

É nossa obrigação ajudar as crianças e os adolescentes que temos lá em casa a entender as crises políticas. Até porque a convicção de que os políticos são todos uns vigaristas é o slogan dos populistas que mais contribui para desacreditar o bem mais preciosa que temos - a democracia. Vamos lá explicar-lhes o que é a presunção da inocência, a importância da prova, e porque é que a justiça dos tribunais é mais lenta do que aquela que é feita à mesa do café e nalguma comunicação social. Vai ver que entendem depressa se lhes der exemplos de situações reais, tiradas das guerras entre irmãos (“Mãe, foi ele que começou!), ou da escola (“A professora acusou-me de copiar!).

