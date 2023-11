A britânica Burberry é afectada pelo abrandamento do consumo de luxo

A Burberry vai ter dificuldades em cumprir a previsão de crescimento anual das suas receitas, que aponta para um crescimento baixo de dois dígitos, após um abrandamento global das despesas no sector do luxo, declarou a empresa britânica nesta quinta-feira.

A empresa, que lançou a primeira colecção do designer Daniel Lee em setembro, registou um forte abrandamento do crescimento das vendas comparáveis nas lojas no segundo trimestre para 1%, contra 18% no primeiro, à medida que o crescimento na China se evaporava.

As acções da Burberry caíram 10% nas primeiras negociações, nesta manhã, e o tom pessimista pesou sobre o sector em geral. Após anos de grande procura, a subida da inflação e a incerteza económica reduziram o apetite dos compradores pelo luxo, levando os investidores a reduzir as previsões.

Em Outubro, a LVMH, o maior conglomerado de luxo do mundo, com marcas como a Louis Vuitton, Dior e Tiffany, registou um abrandamento das vendas trimestrais, tal como a Kering, com as suas marcas Yves Saint Laurent, Balenciaga e Bottega Veneta. A Richemont, proprietária da Cartier, também previu um crescimento mais lento.

Na Burberry, a China recuou no segundo trimestre, após uma recuperação do impacto do confinamento devido à covid-19. A procura na China enfraqueceu ao longo do trimestre e a extensão do abrandamento foi evidente em Setembro, explica aos jornalistas Kate Ferry, directora financeira da marca.

“As taxas de saída que vimos no final do segundo trimestre continuaram no trimestre (actual)”, declara. A procura interna também diminuiu no mercado britânico e nas Américas as vendas comparáveis em loja caíram 10%.

A Burberry afirma que as despesas dos consumidores de luxo chineses se deslocaram da China continental para o estrangeiro e que o crescimento do turismo ajudou os destinos europeus, com pouco mais de metade das despesas na região a provirem de visitantes internacionais.

O diretor-executivo Jonathan Akeroyd afirma: “Embora, recentemente, o ambiente macroeconómico se tenha tornado mais difícil, estamos confiantes na nossa estratégia para concretizar o nosso potencial enquanto marca de luxo britânica moderna e continuamos empenhados em atingir os nossos objectivos a médio e longo prazo.”

Nesta quinta-feira, a Burberry declara que os primeiros indicadores da procura da sua colecção de Inverno eram “encorajadores” e que tinha obtido um bom desempenho nas categorias de vestuário exterior e de artigos de couro no primeiro semestre.