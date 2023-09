A Burberry de Daniel Lee apresentou-se mais colorida na Semana da Moda de Londres

A Burberry já não é só xadrez. Daniel Lee levou cor para a passerelle da clássica marca britânica, nesta segunda-feira, na Semana da Moda de Londres. É a segunda colecção liderada pelo novo director criativo, que apostou também nos acessórios, sem esquecer o património da marca.

Não que o xadrez icónico tenha sido esquecido, mas o criador de 37 anos surpreendeu com um padrão de correntes interligadas e um azul vibrante — chamou-lhe Knight Blue (azul cavaleiro, numa tradução literal) — para a próxima estação de Primavera/Verão.

Antes do desfile no campos de Highbury, no norte de Londres, os convidados pisaram a passerelle verde, num grande alpendre decorado com um xadrez em verde, amarelo e branco. Na primeira fila, destacaram-se personalidades como o ainda editor da Vogue, Edward Enninful, a actriz Jodie Comer, a cantora Kylie Minogue ou a supermodelo Naomi Campbell.

Apesar da plateia de celebridades, foi mesmo a colecção a ser a estrela do serão, com as silhuetas alongadas a marcarem a proposta, em contraste com vistosas malas estruturadas em várias cores. Nas sandálias do próximo Verão, Lee adicionou azul nas solas, um toque de cor que se revelava à medida que as modelos passavam a passerelle.

Não faltaram as centenárias gabardinas, com toques de cor nos colarinhos. O azul não só serviu como apontamento colorido em diversas peças, como foi utilizado integralmente em vestidos e camisas de corte clássico.

Nos coordenados de noite, Lee apostou nas silhuetas desconstruídas dos vestidos de malha com padrão floral e algumas transparências. Novamente em destaque, o padrão de correntes, desta feita em tecidos mais leves e esvoaçantes.

A contrastar com a descontracção feminina, para os visuais masculinos, o criador voltou à alfaiataria tradicional, mantendo as fórmulas clássicas com um twist — os calções. A cor foi adicionada nos sapatos em verde e castanho, bem como nos cintos vistosos em prateado.

No reverso do vestuário clássico, Daniel Lee evocou também a cultura urbana londrina, em casacos azuis de cabedal sem mangas. A tonalidade dá vida, por estes dias, à Bond Street na capital inglesa, temporariamente rebaptizada de Burberry Street durante a Semana da Moda, que chega ao fim nesta terça-feira.

A par da apresentação da nova colecção, acabam de chegar às lojas as primeiras peças desenhadas por Daniel Lee, apresentadas em Fevereiro. Numa tentativa de chegar a um consumidor mais jovem, o designer apostou na linha de acessórios e em peças mais descontraídas, como T-shirts com o cavaleiro, símbolo da marca.

Não é segredo que essa foi a estratégia do presidente executivo da casa de moda, Jonathan Akeroyd, ao escolher Lee para substituir Riccardo Tisci, no ano passado. “O Daniel é um talento excepcional com uma compreensão única do actual consumidor de luxo e um registo comercial de sucesso. A sua nomeação reforça a ambição que temos para a Burberry”, justificou então.

Depois de passar por casas como a Céline ou a Donna Karan, foi na Bottega Veneta que Daniel Lee atingiu a fama, não só por ter conquistado vários prémios de moda, mas sobretudo por ter levado a casa italiana de novo para a ribalta, com peças que se tornaram objecto de desejo, em especial as carteiras. Agora, escreve o próximo capítulo de uma das mais conhecidas marcas de luxo britânicas, fundada em 1856.