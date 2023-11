Mais um dia, mais uma confirmação: Benjamin Clementine no Nos Alive

Continua a revelação a conta-gotas daquele que será o cartaz da edição do próximo ano do Nos Alive, no Passeio Marítimo de Algés. O pianista, cantor e compositor inglês Benjamin Clementine é o nome confirmado esta quinta-feira pela promotora Everything is New, depois das divulgações de Dua Lipa, na segunda-feira, The Smashing Pumpkins, na terça, e Khruangbin, na quarta. O britânico vai actuar no primeiro dia do festival (11 de Julho, dia também de Smashing Pumpkins), no Palco Heineken.

Visitante regular dos palcos portugueses (as últimas actuações, datadas de final de Setembro, tiveram lugar no Campo Pequeno, em Lisboa, e na Super Bock Arena, no Porto), Clementine voltará a trazer consigo o seu terceiro álbum de estúdio, And I Have Been, editado em Outubro de 2022.​ Na sua música, o britânico incorpora elementos ligados à clássica, mas também ao jazz ou à pop barroca.​

“Este seu trabalho explora a rica tapeçaria da vida, abordando temas como amor, perda, casamento, filhos e depressão, ao mesmo tempo que reflecte sobre a mudança na autoconsciência ao longo do tempo”, descreve a Everything is New numa nota de imprensa. “And I Have Been demonstra a abordagem experimental e vanguardista de Clementine, combinando estilo, elegância e poesia”, acrescenta a promotora.

O músico é citado no comunicado, nomeadamente acerca de uma das faixas do álbum, o single Genesis. “É uma música sobre a negação constante das minhas raízes”, afirma. “Mas como sempre, não importa o que façamos no novo mundo, o nosso velho mundo está enterrado no nosso subconsciente. Encontrei-me numa relação de amor e ódio com as minhas raízes. Estou preso na liberdade.”

Actualmente com 34 anos (faz 35 dentro de algumas semanas), Benjamin Clementine começou o seu percurso artístico em grande: o álbum de estreia At Least for Now, lançado em 2015, valeu-lhe, nesse mesmo ano, o prestigiado prémio Mercury. Dois anos depois, lançou o segundo disco, I Tell a Fly.

Os bilhetes diários para o Nos Alive custam 79 euros, enquanto o passe de dois dias está fixado nos 158 e o de três fica por 190. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e no site oficial do festival, que se realiza entre 11 e 13 de Julho.

Este será o 16.º Nos Alive, festival que no ano passado trouxe ao Passeio Marítimo de Algés nomes como Arctic Monkeys, The Black Keys, Lizzo, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers ou Sam Smith.