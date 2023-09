Benjamin Clementine, maestro de emoções à solta no Campo Pequeno

No primeiro dos dois concertos deste seu regresso a Portugal (este sábado toca no Porto), Benjamin Clementine guiou-nos com a sua voz majestosa num concerto tão lúdico quanto intenso.

Concerto acabado, encontrávamo-lo a conversar descontraído e a tirar fotos com fãs junto de uma das portas do Campo Pequeno, em Lisboa. Corpo alto e esguio, o mesmo fato branco que víramos no palco da sala que acolheu o primeiro dos dois concertos portugueses da digressão dedicada a And I Have Been, o seu terceiro álbum, editado o ano passado (estará este sábado no Pavilhão Rosa Mota, no Porto).