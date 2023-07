Explosivos Queens of The Stone Age e o inesperado Sam Smith na despedida do Nos Alive

Sam Smith em metamorfose surpreendente ao longo de uma hora, os Queens of the Stone Age a ignorarem ordem para parar e a encerraram o concerto de forma arrebatadora. E uma Angel Olsen tocante.

“Estão a dizer-nos que só podemos tocar mais uma”, disse Josh Homme com cara de poucos amigos. “Que se lixe, vamos tocar mais duas.” E tocaram mesmo mais duas, a última delas, Songs for the dead, prolongada e prolongada até ao feedback final perante aquela que foi, provavelmente, a maior audiência da noite no último dia de Nos Alive, no sábado.