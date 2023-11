Governo cria carreira de técnicos auxiliares de saúde. Cerca de 24 mil abrangidos

Estão concluídas as negociações para a criação da nova carreira de técnico auxiliar de saúde. São abrangidos cerca de 24 mil profissionais que actualmente desempenham funções na área da prestação de cuidados de saúde. Com a transição para a nova carreira, estes profissionais sobem automaticamente um nível remuneratório, que juntando ao aumento já previsto para a função pública no próximo ano, significa um acréscimo salarial de cerca de 100 euros mensais.

A última reunião entre o Ministério da Saúde e os três sindicatos com quem realizaram esta negociação realizou-se esta quarta-feira. Esta era uma reivindicação antiga destes profissionais, que actualmente estão integrados na carreira de assistentes operacionais. E também uma medida inscrita no programa do Governo.

O decreto-lei tem agora de ser aprovado em Conselho de Ministro e posteriormente seguirá para promulgação do Presidente da República. A nova carreira entrará em vigor a 1 de Janeiro do próximo ano e os assistentes operacionais que actualmente estão envolvidos nas áreas de prestação de cuidados de saúde transitam para a nova carreira no prazo de dez dias após a entrada em vigor do diploma.

Segundo as estimativas no Ministério da Saúde, poderão transitar para a nova carreira cerca de 24 mil assistentes operacionais, que trabalham nos hospitais do SNS integrados em equipas com outros profissionais como médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico e terapêutica. “Os assistentes operacionais que hoje estão na prestação directa de cuidados dos hospitais, nos internamentos, nos serviços de urgência, terão a possibilidade de transitar para esta nova carreira”, explicou ao PÚBLICO o secretário de Estado da Saúde.

Ficam de fora os assistentes operacionais dos cuidados de saúde primários. “Estamos a falar de prestação directa de cuidados e os assistentes operacionais que estão nos centos de saúde não estão integrados nas equipas de prestação directa de cuidados. De forma transversal não serão abrangidos, embora possa haver uma ou outra situação que tenha de ser avaliada”, disse Ricardo Mestre, explicando que as unidades de saúde terão agora de fazer a identificação nominal de quem está em condições para integrar a nova carreira.

O secretário de Estado explica que procuraram fazer um “equilíbrio entre a experiência e o conhecimento” adquiridos por estes profissionais ao longo dos anos e um investimento “na melhoria futura das suas qualificações e da sua preparação para também evoluírem na prestação de cuidados”. E assegurou que o processo negocial foi “muito participativo” e com “aproximação de posições entre os sindicatos e as áreas governativas que negociaram esta carreira”.

Um nível remuneratório acima

Em termos remuneratórios, a passagem para a nova carreira, explica o responsável, vai traduzir-se num acréscimo salarial mensal de cerca de 100 euros. Isto porque, além dos aumentos já previstos para a função pública, todos os trabalhadores integrados na nova carreira serão posicionados um nível remuneratório acima daquele em que estão actualmente.

Ou seja, quem está na base da carreira passará a receber 869,74 euros em vez dos 769 euros brutos que recebem agora. "O impacto directo desta carreira é um acréscimo de despesa de 23 milhões de euros", adianta o secretário de Estado, explicando que histórico da carreira actual não se apaga com a mudança.

“Os pontos que tinham são considerados para efeitos de transição e do acelerador de carreiras e são reposicionados no âmbito desse acelerador e depois aplica-se a criação da carreira. Todo o histórico de actividade que adquiriram no âmbito da outra carreira é considerado. O que faz com que alguns profissionais possam beneficiar de dupla e triplo benefício porque não há perda de direitos adquiridos”, afirmou Ricardo Mestre.

O que está previsto é que os profissionais sejam colocados no nível remuneratório acima daquele em que estão actualmente, mantendo as posições que têm na carreira. “Não seria adequado, pelo simples facto de passarem para uma nova carreira, apagar esse histórico. Todos entram na nova carreira, o que estamos a dizer é que o local onde entram deve considerar a experiência adquirida”, refere o responsável.

Cerca de 90% dos assistentes operacionais estão na base dessa carreira, o que significa que, apesar das melhorias salariais, entrarão na base da nova carreira, que começa no nível 6 da tabela única remuneratória. A carreira dos assistentes operacionais começa no nível 5.

A nova carreira é composta por duas categorias, a de técnico auxiliar de saúde e a de técnico auxiliar de saúde principal, que são os actuais encarregados operacionais. A progressão será feita pela contagem de pontos e concursos para os técnicos auxiliares de saúde principais, que precisam de ter cinco anos de experiência. O tempo de serviço prestado na carreira de assistente operacional releva na nova carreira para efeitos de promoção à categoria de técnico auxiliar principal.