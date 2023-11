Governo aceita acelerar progressão dos funcionários públicos já em 2025

Novas regras da avaliação de desempenho dos funcionários públicos vão aplicar-se ao ciclo avaliativo de 2023/2024, com efeitos no ano seguinte. Progressão obrigatória será feita com oito pontos.

O Governo vai antecipar uma parte das alterações ao Sistema Integrado e Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP), permitindo acelerar as progressões dos trabalhadores do Estado já em 2025, em vez de apenas produzir efeitos em 2026. A decisão foi divulgada, nesta quarta-feira, pelo secretário-geral da Federação e Sindicatos da Administração Pública, José Abraão, no final da reunião com o executivo.

“São avanços muito significativos” e que permitem que “mais trabalhadores cheguem ao topo da carreira”, afirmou o dirigente sindical após o encontro com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires.

As alterações feitas à avaliação dos trabalhadores vão aplicar-se ao ciclo avaliativo em curso e que abrange os anos de 2023 e de 2024, quando a proposta inicial do Governo apontava para que isso acontecesse apenas em 2025.

Com esta mudança, a produção de efeitos do SIADAP também é antecipada, acelerando as progressões logo em 2025, em vez de ser em 2026.

De acordo com José Abraão, no ciclo avaliativo de 2023/2024, a progressão obrigatória passará a abranger os trabalhadores que juntam oito pontos na avaliação (em vez dos dez agora exigidos), haverá uma nova nota e as quotas para as menções de “bom” e de “muito bom” passam a ser de 30% (em vez de 25%), enquanto a menção excelente passa a abranger 10% (em vez de 5%) dos trabalhadores classificados com “muito bom”.

Todas estas medidas permitem acelerar a progressão na carreira dos trabalhadores da função pública inseridos nas carreiras gerais ou que têm SIADAP adaptado e que totalizam mais de 485 mil (de uma total de 738 mil).

Toda a parte do SIADAP relacionada com a avaliação dos serviços e dos dirigentes, incluindo a atribuição de prémios, entrarão em vigor mais tarde.

José Abraão aplaudiu a disponibilidade da ministra para aceitar algumas das reivindicações dos sindicatos e recusou que isso tenha acontecido por se estar num período de pré-campanha eleitoral, depois de o primeiro-ministro, António Costa, se ter demitido.

A Fesap saiu ainda da reunião com a promessa de que o Governo iria rever a carreira técnica superior nas próximas semanas. A ideia inicial era que isso acontecesse em 2024, mas agora está em cima da mesa antecipar esse processo, com o objectivo de valorizar a grelha salarial e reduzir o número de posições remuneratórias (que agora são 14) desta carreira.

Também nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde encerrou as negociações para a criação da carreira de técnico auxiliar de saúde.