Na Dinamarca, três gerações juntaram-se para o juramento do príncipe Christian

O príncipe Christian da Dinamarca, filho mais velho de Frederik e Mary Donaldson, atingiu a maioridade e, com isso, apesar de ser ainda o segundo da linha de sucessão ao trono — atrás do pai —, passou a ter lugar no Conselho de Estado. Além disso, com a sua declaração de lealdade à Constituição, passa a poder ser nomeado chefe de Estado e actuar como regente.

O momento foi celebrado ainda pelo facto de nunca, na história da longa monarquia dinamarquesa — com mais de mil anos, é a que tem maior longevidade contínua na Europa (embora a inglesa seja mais antiga, o país foi uma república entre 1649 e 1653 com Oliver Cromwell) —, se terem juntado dois herdeiros ao detentor da coroa durante uma sessão do género.

Há mais de cem anos, três gerações coexistiram durante um Conselho de Estado — em 1902, quando Christian, futuro Christian X, entre 1912 e 1947, prestou juramento aos 32 anos, na presença do seu pai, o príncipe herdeiro, Frederick, de 59 anos, que viria a ascender ao trono como Frederick VIII, quatro anos depois. Mas o rei Christian IX, na altura já com 84 anos, faltou ao momento.

Foto A rainha Margarida II (ao centro, sentada) ocupa o trono dinamarquês desde 1972 Keld Navntoft, Kongehuset

O príncipe Christian da Dinamarca assume-se, desta forma, herdeiro da coroa, tal como aconteceu com Leonor de Espanha, que jurou a Constituição no dia do seu 18.º aniversário.