Volvida uma década, Nicolas Ghesquière renova contrato com a Louis Vuitton por mais cinco anos

O director criativo Nicolas Ghesquière acaba de renovar por mais cinco anos o contrato com a Louis Vuitton, informou a casa de luxo em comunicado, nesta terça-feira. O francês está no leme da marca-mãe da LVMH desde 2013 e ficará, pelo menos, até 2028, tornando-se um caso raro de estabilidade num meio pautado por constantes surpresas nas contratações.

“Estou muito feliz e também honrado com esta confiança. Claro que é muito gratificante ver as conquistas destes dez anos serem transformadas num novo capítulo”, celebra o criador, que confirmou a extensão do contrato à Women’s Wear Daily. Antes da Vuitton, onde substituiu Marc Jacobs, tinha estado também 15 anos na Balenciaga.

Pietro Beccari, director-executivo da etiqueta, não se inibe de tecer largos elogios ao designer, a que atribui a “redefinição do universo feminino da Louis Vuitton”, com uma “silhueta” marcada no pronto-a-vestir, bem como vários modelos “icónicos” nas peças em pele e nos sapatos, apresentados nos desfiles com “localizações estonteantes” — por exemplo, este ano, a colecção pré-Outono foi apresentada na Coreia do Sul. “Estou muito entusiasmado para continuarmos juntos a construir o futuro da Louis Vuitton.”

Ghesquière trouxe uma nova versão da marca, mantendo a identidade visual por que é conhecida, mas sem se deixar descansar na repetição dos arquivos e do icónico monograma. Nos últimos dez anos, as colecções ganharam referências no desporto e na cultura pop, com silhuetas a evocar os anos 1970 e 1980. “Elementos desportivos, claro, têm sido das minhas inspirações favoritas, combinados com o classicismo francês”, assinalava o criador, em Julho deste ano, em declarações enviadas a imprensa seleccionada, incluindo o PÚBLICO.

Nos materiais, o criador também trouxe novidades, além da clássica pele das malas Louis Vuitton. “Alguns dos meus exercícios favoritos incluem levar as técnicas ao limite e transformar materiais”, observava. É comum ver malhas modificadas, vinis, efeitos com tweed, pêlos falsos e bordados com padrões florais — sem esquecer o reconhecível xadrez da casa, criado ainda no século XIX.

Também como consequência da visão de Ghesquière, a marca tem quebrado recordes e, no ano passado, registou 20 mil milhões de vendas anuais — o dobro do que facturava em 2018 e quase um quarto dos 79 mil milhões de facturação da LVMH, o conglomerado de luxo de Bernard Arnault, dono de outras etiquetas como a Dior ou a Loewe.

Foto Louis Vuitton Primavera/Verão 2024 Reuters/STEPHANIE LECOCQ

Este ano, a marca tem-se destacado dentro do conglomerado, sobretudo depois de ter sido apresentada a primeira colecção do director criativo de moda masculina, Pharrell Williams, que substituiu Virgil Abloh (1980-2021). Foi uma escolha que tem vindo a ser contestada pelos especialistas em moda, lamentando que a eleição de um director criativo não dependa apenas do talento, mas também do mediatismo das personalidades.

“Isto já não tem a ver com a criação, tem meramente a ver com a ciência do marketing. Não tem nada a ver com a moda”, criticava o historiador de moda Paulo Morais-Alexandre, a propósito da saída de Alessandro Michele da Gucci. É esse um dos motivos por que Nicolas Ghesquière se vai tornando uma raridade na indústria — à parte do caso raro de Ian Griffiths na Max Mara desde 1987 ou Karl Lagerfeld que esteve mais de 30 anos na Chanel.

Fundada em 1854, pelo jovem Louis Vuitton, a casa era inicialmente especializada em caixas e bagagens. Foi ali que se revolucionaram as fechaduras das malas de viagem, com um engenhoso sistema que permitia maior segurança. O icónico monograma nasceu em 1896, pelas mãos de Georges Vuitton, numa homenagem ao pai.