Gucci nomeia De Sarno como director criativo com a tarefa de reavivar a marca

Depois de Alessandro Michele, caberá a De Sarno voltar a pôr a Gucci na rota do crescimento. A primeira colecção do italiano será exibida, em Setembro, na Semana da Moda Feminina de Milão.

O grupo francês de artigos de luxo Kering nomeou Sabato De Sarno, um estilista sénior da Valentino, como director criativo da sua marca de topo Gucci, informou no sábado.

Na Gucci, o designer terá a missão de reavivar a fortuna de uma marca que representou dois terços dos lucros de Kering em 2021, mas que tem vindo a perder dinamismo nos últimos anos após um crescimento estelar em 2015-19.

De Sarno, 39 anos, começou a sua carreira na Prada, em 2005, antes de se mudar para a Dolce & Gabbana. Depois, em 2009, juntou-se à Valentino, onde ocupou vários cargos antes de ser apontado como director de moda, supervisionando tanto as colecções de homens como de mulheres, trabalhando em estreita colaboração com o designer-chefe Pierpaolo Piccioli.

Um favorito dos tapetes vermelhos, Piccioli é conhecido por acrescentar um toque contemporâneo ao extravagante glamour do rótulo italiano. Como quando escolheu um cor-de-rosa vivo para vestir a cantora americana Zendaya da cabeça aos pés.

"Estou orgulhoso de me juntar a uma casa com uma história e património tão extraordinários, que ao longo dos anos tem sido capaz de acolher e acarinhar valores em que acredito", disse De Sarno na declaração de Kering. "Estou emocionado e entusiasmado por contribuir com a minha visão criativa."

A sua primeira colecção será exibida na Semana da Moda Feminina de Milão, em Setembro de 2023.

O CEO da Gucci, Marco Bizzarri, disse que tendo trabalhado com algumas das casas de moda de luxo mais conhecidas de Itália, De Sarno "traz consigo uma vasta e relevante experiência".

A escolha de um designer experiente mas relativamente desconhecido, com anos de experiência a trabalhar nos bastidores, faz eco da estratégia do grupo quando nomeou o seu anterior director criativo Alessandro Michele, que não tinha perfil público à data da sua nomeação em 2002.

"Saudamos a decisão da Kering", disse Luca Solca, analista da Bernstein. "A Gucci e os accionistas de Kering precisam de coragem e de um ponto de vista original."

Solca observou que o perfil de De Sarno era tranquilizador. "Os olhos do mundo estarão postos nele para ver se tem o génio criativo necessário."

O crescimento da Gucci ​

Gucci estava sob pressão para nomear rapidamente alguém para um dos melhores empregos na moda após a partida abrupta de Alessandro Michele, conhecido pelos seus estilos coloridos e pela fluidez de género, sendo um dos favoritos dos cantores Harry Styles e Lady Gaga.

Michele tinha estado no cargo sete anos, mas foi-se embora após tensões com a direcção de Kering, disseram fontes à Reuters.

Juntamente com Bizzarri, tinha supervisionado um período de crescimento ascendente na Gucci entre 2015 e 2019, com os lucros a aumentarem quase quatro vezes para pouco menos de dez mil milhões de euros e as receitas a quase triplicarem.

Mas nos últimos trimestres, a Gucci tinha começado a ficar atrás dos seus rivais, incluindo a Hermès e a marca de topo da LVMH Louis Vuitton, com o seu desempenho no principal mercado chinês a tornar-se uma fonte de preocupação para os investidores no meio dos confinamentos por causa da covid-19.

Kering deverá revelar os resultados de 2022 no dia 15 de Fevereiro.

Os investidores estarão interessados em saber como é que o negócio correu depois de Pequim ter levantado as restrições no final do ano passado, levando a enormes infecções e à perturbação dos negócios em todo o país.

A LVMH e outros disseram que as vendas recuperaram um pouco antes das férias de Ano Novo Lunar da China.

Mas as acções da Kering foram as que tiveram pior desempenho entre as principais marcas de luxo e influenciaram negativamente o índice Paris CAC 40 e o pan-europeu STOXX 600 nos últimos três anos.