Chineses deixam de comprar bens de luxo para se contentarem com as coisas boas da vida

Com o peso de más perspetivas económicas e face aos constantes confinamentos, os consumidores na China olham para a comida e bebida como pequenos prazeres.

Os consumidores chineses são tipicamente conhecidos por gastos extravagantes em malas, roupas e acessórios topo de gama, sustentando assim as marcas de luxo ocidentais. Este ano, no entanto, os maus ventos económicos esvaziaram muita desta vontade de esbanjar. São os pequenos luxos na vida, como comida e bebida, e as novas tendências de dispositivos inteligentes que mais lhes interessam agora.